▲ 【沽注一擲原型】Michael Burry敗走Twitter？ 馬斯克親自回應其批評後再刪帳戶

電影《沽注一擲（The Big Short）》原型、知名投資者Michael Burry 與Tesla （美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）針鋒相對後，刪除Twitter 帳戶。不過，這幾個月來，Michael Burry已多次刪除及重新激活他的帳戶。

《沽注一擲》原型Michael Burry：Tesla是泡沫 排放積分不代表盈利能力【下一頁】

Michael Burry一直是Tesla的懷疑論者，而馬斯克近期大手出售Tesla股票後，Michael Burry加大了批評力度，指馬斯克不需要現金，只是想在股價高位賣掉自己公司的股票。另外，Michael Burry又在Twitter表示，Tesla之所以能發展得如此之大，部分原因是政府和來自不擁有Tesla汽車的納稅人提供的電費補貼。

馬斯克其後還擊，周一發文回應指Michael Burry是「一個壞掉了的鐘」。

Michael Burry做空Cathie Wood旗下ARKK【下一頁】

停止沽空Tesla、ARKK

根據周一最新的監管文件顯示，截至9月底，Michael Burry創立的Scion Asset Management再沒有沽空Tesla、有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下基金ARK Innovation ETF （美：ARKK）、最大的美債ETF——iShares 20+年期國債ETF（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF （美：TLT））

不過，Michael Burry仍有機會透過場外交易期權，來沽空相關股份，因為這類工具不會出現在文件上。目前不清楚Michael Burry的沽空交易是否有斬穫，因為基金從未公布看跌期權的完整細節。而整個第三季度，ARKK下跌了超過15%，美債ETF價格變化不大，Tesla則上漲了14%。

另外，根據文件顯示，在整個第三季度，Michael Burry只買入了三隻股票，分別為洛克希德馬丁公司 （美：LMT）、Now Inc （美：DNOW）以及Scynexis Inc （美：SCYX）。

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