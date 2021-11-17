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【大行報告】野村降港交所目標價4%　投資情緒審慎礙大市成交及新股上市

股市 15:09 2021/11/17

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【大行報告】野村降港交所目標價4%　投資情緒審慎礙大市成交及新股上市

港股成交淡靜，野村調低港交所 （00388） 2021及2022年盈利4%及11%，以反映大市成交及新股上市數目減少，同時降低港交所目標價4.4%至485元，維持「中性」。

冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲【下一頁】

野村指，10月份日均成交按月再跌15%至1300億元，港股通日均成交亦按月減少24%至290億元。雖然10月份日均成交按年增加11%，但單月成交額是過去12個月最低，而且較第三季減少21%。

由於10月份新股發行數月大跌67%至50億元，為2020年4月以來最低，導致上月總集資額按月下跌28%至340億元

野村降第四季港交所日均成交13%

野村稱，由於上市數目較預期低，因此調低2021及2022年總集資額約10%，並降第四季日均成交13%至1480億元，故該行調低今年日均成交預期4%，並同時調低明年日均成交8%。現時野村預期港交所今年及明年日均成交額分別增長33%及7%，較早前預期減少6個百分點及4個百分點。

港交所諮詢假期衍生產品交易安排、爭22年4月推行【下一頁】

野村認為，現時審慎的投資市場情緒，主要與監管不明朗及中國經濟放緩有關，預期情況會於季內持續，導致大市成交及融資活動減少。低息環境下，投資收資下降亦會拖累企業短期盈利增長。

不過，野村表示，MSCI A股期貨順利推出，加上SPAC上市機制有望放寬，新股審批及上市速度亦可望加快，長遠亦利好港交所前景，鞏固其作為連繫性的戰略地位。

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