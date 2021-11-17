摩根大通因馬斯克私有化帖文 起訴Tesla索償12.6億

Tesla創辦人馬斯克不時於社交媒體Twitter發文，曾多次引起風波。大行摩根大通（JP Morgan）本周入稟起訴Tesla，指控馬斯克於Twitter發帖提出私有化後，引發Tesla違反與摩根大通的認股權證交易合約並拒絕付款，向Tesla索償1.62億美元（約12.6億港元）。

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摩根大通周一（15日）入稟曼哈頓聯邦法院，指該行與Tesla於2014年簽署認股權證合約。Tesla當時向摩根大通出售認股權證，如果認股權證於今年6月和7月到期時，Tesla股價達到或高於合約行權價，Tesla就要向該行支付當日實際股價與雙方設定的行權價。

摩根大通指控馬斯克（Elon Musk）2018年於Twitter發文，稱Tesla會以每股420美元的價格私有化，使認股權證價值暴跌。

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摩根大通表示曾數次調整行權價，包括於去年Tesla進行拆股後再次調整行權價，但Tesla拒絕按合約行權價結算並向摩根大通付款。

Tesla股價於今年認股權證到期時升約10 倍，但摩根大通表示Tesla未有根據合約交出股票或現金相當於違約，故此向Tesla索償1.62億美元。

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責任編輯：鄭錦玲