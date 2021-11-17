【三星摺機】新專利揭Galaxy Z Fold設計革新？　設內屏幕雙鏡頭+改用垂直摺疊

▲ 據外媒MSPoweruser最新報道，近日曝光的一項三星新設計專利，暗示未來的Galaxy Z Fold系列可能改以垂直翻摺。（法新社資料圖片）

三星（Samsung）近年積極研發摺疊手機，已推出配置雙屏幕左右翻摺的Galaxy Z Fold系列、垂直翻摺單屏幕的Galaxy Z Flip系列兩條產品線。不過據外媒MSPoweruser最新報道，近日曝光的一項三星新設計專利，暗示未來的Galaxy Z Fold系列可能改以垂直翻摺。

報道指，世界知識產權組織（WIPO）在月初，批准並公布了三星電子在2019年提交的手機外觀設計專利申請。其文件中包括了6幅草圖，展示了手機摺疊或攤開後的樣式。除了摺疊手機搭載垂直翻摺的鉸鏈外，其鏡頭設計還提供了劉海、雙開孔屏幕、屏下隱藏式在內的多種方案。

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草圖又顯示，在摺疊狀態下，該手機可使用位於外側的方形副屏幕，並搭配一個前置鏡頭。至於雙開孔屏幕的設計，亦暗示內屏幕可能搭載雙鏡頭設計。另在後攝鏡頭方面，則延續了Galaxy Z Fold 3系列的設計。

外界預計，三星新一代的摺機Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4將於2022年發布。以及可能會推出另一款平價版的摺機「Galaxy Z Fold Lite」。

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責任編載：張寶燕