【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】活在當下享受跑步最重要 渣馬女子10公里冠軍羅映潮分享

渣打香港馬拉松已完了近一個月，但毅行者及香港100越野賽卻接連取消，一月份的中國沿岸馬拉松亦表示正努力申請中，渣馬二月比賽能否成事至今仍眾說紛紜。

雖然公開比賽能否舉辦前景未明，但不要錯過最近的大好天氣，無論是路跑山跑或者行山都十分舒適，先一起好好享受吧！

小弟早前曾訪問男子全馬公開組冠軍黃啟樂，當然要捉緊機會訪問她女友、女子渣馬10公里公開組冠軍羅映潮 Virginia，請教她跑步的心得。

首次得到渣馬10公里冠軍的Virginia，很感恩在長跑路上一直有很多人幫助及支持她，初初接觸跑步時有家人陪伴支持，到大學認識一班志同道合的隊友，到現在與阿樂一起訓練，因此長久以來的練習時都感到不太孤單，想在此一一多謝曾幫助自己的所有人。

她坦言賽前想過有機會得到第一名，阿樂亦對她充滿信心，但始終冠軍不是最主要的目標，最希望都是能夠打破個人最佳時間，因為已有兩年時間沒有參加路賽，「好想攞番嗰個路賽感覺」，最終以36分30秒掄元。Virginia表示時間比原先預期差了一點，因為她今年開始全職工作，要同時兼顧工作及練習，所以最大難題是如何有足夠休息同時保持訓練量，有時亦會因為工作繁忙而對自己訓練表現欠缺信心。

▲ 羅映潮以36分30秒個人最佳時間，奪得渣馬女子10公里冠軍。（圖片來源；羅映潮facebook專頁）

Virginia表示自八月開始準備今次10公里比賽，大約每星期跑70-80公里左右，主課集中星期三及星期五在屯門跑，而星期日就會在跑馬地或科學園附近跑長課。至於心得分享，她表示長跑要跑得好，就要有足夠的訓練時間，以及有堅持的態度，所以如果想進步甚至想PB的跑友，一定要有耐性。她又建議跑10公里比賽的朋友，練習的時候要特別留意配速，加快速度或增加訓練量都要每個星期慢慢加，不要一下子加上去，否則很容易受傷。

Virginia自中學開始接觸長跑，亦有參與不同類型的運動，但很多都是三分鐘熱度，唯獨長跑一直堅持至今，並自大專開始進一步加強有關長跑的訓練。阿樂曾在訪問指Virginia當時是學界新星，Virginia笑言中學時其實無特別贏過甚麼比賽，但慶幸當年接觸跑步令自己社交圈子得以擴闊，亦很榮幸在高中年代曾代表香港參加澳門的埠制長跑比賽，並跑到第七名。然而正當以為自己跑步之路可以順順利利的時候，因為訓練加上不同方面的壓力，身體突然出了狀況，但亦因為這條長跑路不是一帆風順，令她對每次練習或每一次比賽都會十分珍惜，同時學懂如何聆聽自己的身體。

▲ Virginia在中六首次代表香港，參加在澳門舉辦的埠際長跑比賽。（圖片來源：羅映潮提供）

▲ Virginia 在大學進一步加強長跑訓練，圖為她在大學時代表理大參加香港大專體育協會越野賽。（圖片來源：Lampson）

在渣馬比賽當天，阿樂與Virginia雙雙踏上頒獎台上最高位置，Virginia賽後更在IG放閃寫上感人文章，指到最後一刻亦沒有想過阿樂會反勝得到冠軍，「嗌到聲都沙埋」。她表示很感恩一直以來與阿樂一起努力互相扶持，今次比賽就如一張成績表，證明二人過去的努力沒有白費，同時提醒他們不要滿足現狀，要繼續不斷追求進步，因為他們選擇做運動員這條路，就是要不斷挑戰自己。

▲ Virginia在IG分享見證黃啟樂冠軍的喜悅。（圖片來源；羅映潮IG專頁）

▲ 渣馬比賽前，阿樂與Virginia 一起練跑，互相鼓勵。（圖片來源；羅映潮facebook專頁）

阿樂與Virginia在今年年初一起成立跑會Trailblazer，她表示初初彼此都懷著忐忑的心情，因為三月才開始跑班，但當時疫情亦較嚴峻，學生只得幾位，現時才逐步上軌道。由於有全職工作在身，她表示自己亦較少接觸跑會事務，當然放假時定會落跑班睇堂及為學員打氣。

未來目標方面，Virginia笑言希望和阿樂一齊代表香港，出戰不同的海外跑步賽事，始終海外賽事賽道較為平坦，有利做出更好的時間，未來亦希望挑戰全馬，但會先逐步適應有關訓練量，估計2022年底左右出戰全馬賽事。至於山賽或三鐵等，她指自己游水不佳，跑山又怕跌，所以應該不會參與。

最後Virginia勉勵各位跑步朋友要 “Live young die free!”，最重要是活在當下，保持年輕的心態，不要局限自己的可能性！她又指自己一向跑步的宗旨，就是享受才是最重要，大家也要好好享受跑步的樂趣呢！

▲ Virginia 指享受跑步最重要，一齊跑出無限可能。（圖片來源；羅映潮facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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