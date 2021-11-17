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【疫後復甦】日本餐飲業缺人手　兼職時薪創歷史新高

商業 14:30 2021/11/17

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日本已解除緊急事態宣言，居酒屋等場所可重新營業，招聘職位亦因而急增。（法新社圖片）

日本經濟逐漸從新冠肺炎疫情中恢復正常，企業爭奪人手的情況愈來愈嚴重。據日本傳媒報道，餐飲業臨時工和兼職時薪更創下歷史最高紀錄。

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日本傳媒引述日企Recruit的數據顯示，餐飲業臨時工和兼職的時薪已於10月份超越疫情爆發前的水平。由於日本已解除緊急事態宣言，居酒屋等場所可重新營業，招聘職位亦因而急增。

10月份東京圈等三大城市圈內，餐飲業等「食品行業」的臨時工和兼職時薪按年增長2.4%至1050日圓。所有行業整體的平均時薪亦按年增長1.4％至1103日圓（約74.7港元）。人手短缺，加上日本上調最低工資，亦令時薪連續2個月創出新高。

上調時薪、提供獎金吸人

經營餃子居酒屋「肉汁餃子DanDaDan酒場」的NATTY SWANKY，早前續開設「辻堂店」時，以時薪1100日圓（約74.5港元）來招聘人手。該公司解釋，「起初想以1041日圓（約70.5港元）招聘，但了解到其他企業給出1050日圓（約71.1港元），於是提高了時薪。」

經營居酒屋「金之藏」的Sanko Marketing Foods亦開始採取一些確保人手的措施。舉例而言，如果以前在「金之藏」工作過的兼職員工回來，或介紹其他朋友來工作，便會提供1萬至2萬日圓（約677至1355港元）的獎金。

居酒屋缺人　無法營業

有居酒屋亦因未能招聘足夠人手，而不能恢復深夜營業。居酒屋連鎖店「養老乃瀧」有部分店舖暫時未恢復深夜營業，該企董事谷酒匡俊解釋，自緊急宣言解除前便在招募兼職，但一直沒有合適求職者。

雖然日本已經放寬入境限制，但靠外國人增加勞動力則尚需一段時間。幫助外國人就業的Will Group負責人表示，「很多學校和企業預計留學生全面入境要到2022年2至4月」。故接下來的屬於餐飲店高峰期的年底，人手短缺的情況可能會更加嚴重。

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責任編輯：葉泳珊

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