英國服務業人手短缺 食肆酒吧縮短營業時間

英國脫歐後收緊歐洲國家移民簽證，當地多個行業都出現人手短缺，甚至影響當地供應鏈。有數據指，當地有約四分一的食肆、酒吧及酒店因長期人手不足，被迫暫停營業或縮短部分營業時間。

英國聖誕節勞動力短缺 企業出2萬獎金搶人 【下一頁】

服務業組織UK Hospitality向代表英國9成食肆、酒吧及夜店的700個成員進行調查，發現由於人手嚴重不足，導致數以千計的酒吧及食肆要縮短營業時間、有五分一的食肆無法如期收取食材送到廚房，整體收入下跌五分一。

此外，亦有調查發現，幾乎一半酒吧及夜店因難以聘請足夠保安人員，無法開放場所全面營業。

Signature Group在蘇格蘭經營數十間酒吧及餐廳，集團業務和發展經理麥克萊恩（Louise MacLean）指，集團已將旗下總營業時間縮短約20%，部分酒店每逢周一及周二更要關閉。麥克萊恩續指，集團一直有刊登招聘廣告但沒有回音，認為脫歐後流失行業人手，外勞前往英國工作亦變得更加困難，英國不再是有吸引力的工作地點。

英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批 【下一頁】

UK Hospitality總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）警告指，新冠肺炎疫情導致服務業出現勞動力危機，加上英國脫歐使人手短缺情況惡化。尼科爾斯指當局目前實施減免企業稅等措施，只能助企業解決燃眉之急，呼籲政府出手應付勞動力短缺問題。

據悉，保就業補貼計劃（furlough scheme）結束後，服務業有五分一人手流失，導致缺乏經驗豐富及技術員工、如廚師和餐廳經理。

英國目前有近20萬個職位空缺，有分析憂慮多個行業在聖誕節爭相請人，服務業人手不足情況會再度惡化。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明