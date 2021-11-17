  • 25°C
香港時間 : 20211117日 (三) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】思科率先搶佔元宇宙商機　推AR會議解決方案Webex Hologram

科技 14:15 2021/11/17

分享：

思科藉著元宇宙熱潮，率先推出擴增實境（AR）會議方案Webex Hologram。

元宇宙（Metaverse）成為近來全球熱議的重要話題，全球各大科技企業也正積極搶攻相關市場，研發不同的產品及服務。一直積極推動混合工作（Hybrid Work）模式的科企思科（Cisco），近日就藉著元宇宙熱潮，率先推出擴增實境（AR）會議方案Webex Hologram，達成即時、寫實的全息影像體驗，助解決遠距培訓問題。

【元宇宙】Google加入元宇宙戰場！事隔10年重組Google Labs

【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室　Workplace功能將與Teams整合

思科今（17日）在網上傳媒發布會時提到，新冠肺炎疫情提高了企業對沉浸式虛擬會議的需求，加上思科混合工作指數提及，有64%員工同意遙距工作的能力直接影響到他們會否留職或離職。因此機構必須增加靈活的工作安排，去挽留員工。

惟這對團隊而言是一個挑戰，例如需要有部分培訓需要在現實舉行，難以透過遙距方式進行。例如在醫療保健行業，當一款全新手術設備推出時，醫生、技術人員、銷售及支援團隊都需要快速培訓。

看準相關需求，思科就推出Webex Hologram，利用AR技術收窄虛擬和現場協作之間的差距，培訓可遙距進行，並讓人可從各個角度和實際尺寸看到手術設備，就如醫生在手術室一樣。

思科亞太區協作業務總經理Hariharan S指出，目前Webex Hologram已逐步在醫療行業率先應用，同時也正與McLaren車隊合作。McLaren車隊行政總裁Zak Brown指出，Webex Hologram可從各個角度展示引擎零件和尺寸，設計工程師可立刻指導技術人員組裝和使用，就如他們親臨現場一樣，大量節省了技術人員出差的時間。

目前Webex Hologram已經對外開放申請測試，同時也能串接包含Magic Leap或微軟HoloLens等擴增實境頭戴裝置使用，其後將進一步增強Webex Suite，使遙距及混合型員工能使用所選擇的AR耳機參與體驗。

Hariharan S另提到，在元宇宙的趨勢下，相信能為該企帶來更大發展機會。他也直言在未來五年，將會是元宇宙相關產品的爆發期，期待接下來科技市場的變化。

【元宇宙】Niantic免費開放Lightship平台　助開發人員設計AR元宇宙遊戲及程式

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
2021/11/04
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
2021/11/02
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
【Facebook】VR成發展重點？　Facebook將投資10.1億於VR學習體驗
2021/10/29
【Facebook】VR成發展重點？　Facebook將投資10.1億於VR學習體驗

你可能感興趣

【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
15:00 2021/11/04
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
16:00 2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
15:00 2021/11/02
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
元宇宙 Meta 新冠肺炎 亞太 新冠肺炎疫情 疫情 手術 遙距工作 保健 AR

下一篇文章

【元宇宙】分析師：蘋果密集申請專利佈局　AR裝置即將面世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】Google加入元宇宙戰場！事隔10年重組Google Labs
【元宇宙】Google加入元宇宙戰場！事隔10年重組Google Labs
【數碼貨幣】加密貨幣交易需求上升　調查：中央銀行數碼貨幣港人成首選
【數碼貨幣】加密貨幣交易需求上升　調查：中央銀行數碼貨幣港人成首選
【自動駕駛】本田自動駕駛越野工作車　可在惡劣環境持續工作8小時（有片）
【自動駕駛】本田自動駕駛越野工作車　可在惡劣環境持續工作8小時（有片）
【Disney+懶人包】Disney+登陸香港！一文看清煲劇攻略　額外收錄區尋「彩蛋」（多圖）
【Disney+懶人包】Disney+登陸香港！一文看清煲劇攻略　額外收錄區尋「彩蛋」（多圖）
【冇得揀？】連Chrome也不能用？　Windows 11疑限制部分功能只可使用Edge惹開發者熱議
【冇得揀？】連Chrome也不能用？　Windows 11疑限制部分功能只可使用Edge惹開發者熱議
【華為造車】華為聯手長安、寧德時代　首款電動車「阿維塔11」登場
【華為造車】華為聯手長安、寧德時代　首款電動車「阿維塔11」登場
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款