【元宇宙】思科率先搶佔元宇宙商機　推AR會議解決方案Webex Hologram

▲ 思科藉著元宇宙熱潮，率先推出擴增實境（AR）會議方案Webex Hologram。

元宇宙（Metaverse）成為近來全球熱議的重要話題，全球各大科技企業也正積極搶攻相關市場，研發不同的產品及服務。一直積極推動混合工作（Hybrid Work）模式的科企思科（Cisco），近日就藉著元宇宙熱潮，率先推出擴增實境（AR）會議方案Webex Hologram，達成即時、寫實的全息影像體驗，助解決遠距培訓問題。

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思科今（17日）在網上傳媒發布會時提到，新冠肺炎疫情提高了企業對沉浸式虛擬會議的需求，加上思科混合工作指數提及，有64%員工同意遙距工作的能力直接影響到他們會否留職或離職。因此機構必須增加靈活的工作安排，去挽留員工。

惟這對團隊而言是一個挑戰，例如需要有部分培訓需要在現實舉行，難以透過遙距方式進行。例如在醫療保健行業，當一款全新手術設備推出時，醫生、技術人員、銷售及支援團隊都需要快速培訓。

看準相關需求，思科就推出Webex Hologram，利用AR技術收窄虛擬和現場協作之間的差距，培訓可遙距進行，並讓人可從各個角度和實際尺寸看到手術設備，就如醫生在手術室一樣。

思科亞太區協作業務總經理Hariharan S指出，目前Webex Hologram已逐步在醫療行業率先應用，同時也正與McLaren車隊合作。McLaren車隊行政總裁Zak Brown指出，Webex Hologram可從各個角度展示引擎零件和尺寸，設計工程師可立刻指導技術人員組裝和使用，就如他們親臨現場一樣，大量節省了技術人員出差的時間。

目前Webex Hologram已經對外開放申請測試，同時也能串接包含Magic Leap或微軟HoloLens等擴增實境頭戴裝置使用，其後將進一步增強Webex Suite，使遙距及混合型員工能使用所選擇的AR耳機參與體驗。

Hariharan S另提到，在元宇宙的趨勢下，相信能為該企帶來更大發展機會。他也直言在未來五年，將會是元宇宙相關產品的爆發期，期待接下來科技市場的變化。

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責任編輯：曾曉汶