【新冠疫苗】南韓確診突升 縮短打第3針相隔時間

南韓新冠疫情自9月下旬以來，單日新增確診人數多日保持約2,000人水平。惟南韓周二（16日）突然新增逾3,000宗確診個案，成南韓疫情爆發以來第二高單日確診數字。南韓政府同時宣布，縮短長者等人士接種第3針的相隔時間。

南韓改與病毒共存 新確診連續7日低於2000 【下一頁】

南韓中央災難安全對策部周三（17日）表示，當地周二新增3,187宗確診，較前一日確診數字急增過千宗，是南韓自9月25日以來首次單日確診突破3,000人。新增個案中本土個案佔3,163宗，其中8成、即2,545宗為首都圈個案。其他地區共有618宗確診，另有24宗輸入個案。

南韓周二另有21人染疫身亡，現有重症患者552人，死亡數字呈上升趨勢。南韓目前累計錄得逾40萬宗確診，及3,158人染疫死亡。

南韓最快下月底起放寬防疫 首都圈疫情仍嚴重 【下一頁】

南韓總理金富謙周三在對策部會議上宣布，長者、療養院友接種第2針和第3針疫苗的相隔時間，會由原本的半年縮短至4個月。而50歲或以上人士則縮短至5個月。金富謙預料，南韓今年底前將共有1,378萬人接種第3針，他呼籲國民踴躍接種。

金富謙透露，60歲或以上長者確診比例按月增加逾1倍，佔整體重症患者82%，更佔死亡患者97%。另外，首都圈新冠患者住院人數亦正在增加。

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責任編輯：李俊儀