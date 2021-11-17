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【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局

股市 13:47 2021/11/17

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冠軍分析師張憶東建議，在「失望之地，找尋自信的力量」，聚焦基本面的改善潛力

港股今年跑輸歐美，港股冠軍分析師張憶東認為，內地房地產風險緩解，明年恒指中的內房股和內銀股估值有望修復，其次互聯網的產業政策環境改善，配置吸引力提升，再加上香港和澳門的本地權重股短期料受益於與內地通關，港股在上述三大因素推動下，大市明年會出現「找尋自信式」恢復性上漲，恒指有望觸摸30000點，建議「在失望之地，找尋自信的力量」，聚焦基本面的改善潛力，並耐心依循三大主題向布局。

大摩指中資股明年面對4大風險【下一頁】

（1）在新興領域緊跟A股及美股的科創潮流，找尋港股的特色品種，即新能源車產業鏈、生物科技、消費電子等萬物智聯行業。

（2）精選能夠順應「共同富裕」大時代的「消費+」，包括體育服務等新興消費及旅遊餐飲、家電海外出口鏈、利潤迎來拐點的啤酒及乳業、職業消費及物管等估值受壓但長期向好的行業也可留意。

（3）價值股的短期交易機會和長期配置型價值，例如互聯網、內房、澳門博彩等今年被市場拋棄行業中的核心資產，2022年有望估值修復。張憶東認為，流量高增速平台仍會得到市場青睞，對於直播電商與社區團購等新興業務會更加樂觀，雖然元宇宙等概念落地需要長期驗證，預期相關的技術與場景，如區塊鏈產品服務、ARVR、雲遊戲雲計算等，也具備長期投資價值。

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「互聯網作為港股的中流砥柱，2021年『被規範』，2022年則是『在規範中發展』，所以短期可與美資科技股作比較，凸顯估值性價比。」

他又提醒，投資者明年要小心中美經濟增速下行的風險，而美國高通脹持續，美國貨幣政策或較市場預期更早收緊，同時也要留意疫情變化及大國博弈風險。

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港股 張憶東 元宇宙 恒生指數 共同富裕 加息 香港 美國聯儲局 通脹

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