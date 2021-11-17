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染藍股炒作策略有蹺妙　關鍵在乎這一秒

股市 13:25 2021/11/17

分享：

恒指本周五（11月19日）公布季檢結果，要率先捕捉炒作原來也有蹺妙，獨立股評人唐牛分享恒指季檢買賣策略，立即收看／收聽：

＊重溫《ET開市直擊》- 唐牛為你分析科網股、車股、濠賭股買賣策略：足本版→【按此－附Time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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