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【機迷熱話】全面支援PS5無線手掣！Sony針對Android手機用戶更新

科技 13:28 2021/11/17

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全面支援PS5無線手掣！Sony針對Android手機用戶更新

Sony早前為iOS App更新支援Playstation 5（PS5）配套的DualSense無線手掣，今次終於來到Android陣營了！Sony近日更新了Android版本的PlayStation（PS）Remote Play App，全面支援已安裝Android 12以上作業系統版本的用戶，使用DualSense無線手掣。

【遊戲熱話】PS4玩家投訴系統更新後突然變磚　官方尚未提供解決方法

官方表示，有關全面支援Android 12用戶使用PS5 DualSense無線手掣的更新，將會在全球範圍內推出。並將有助顯著改善其使用體驗。

此外，據外媒《9to5google》報道，Android 12用戶在搭配以往PS4的DualShock 4手掣遊玩時，亦加入了多項新功能，包括新增了對觸模板、運動感應器、震動和電量顯示等。

惟須注意，上述功能需將設備更新至相應版本才能使用：

DualSense適用於Android 12 或更高版本、iPhone 和 iPad（iOS 14.5 或更高版本）以及 Windows PC、Mac（11.3 或更高版本）。 DUALSHOCK4 則Android 10 或更高版本、iPhone 和 iPad（iOS 13 或更高版本）以及 Windows PC 和 Mac。

【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機

【機迷熱話】PS5將有新功能？　Sony正測試以手機App分享PS5截圖、錄製片段

責任編輯：文睿

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