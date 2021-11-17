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【煲劇指南】Netflix每周公布全球Top 10排行榜　香港用戶最愛看甚麼？

商業 13:20 2021/11/17

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Netflix最新網站列出每周最多人觀看的劇集及電影。（Netflix影片截圖）

Netflix的劇集及電影不時成為話題，本周Netflix公布最新網站，列出每周最多人觀看的劇集及電影。排行榜更按地區而分，而本周最受港人歡迎的電影包括《紅色通緝令》、《媽媽的神奇小子》等。

【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率

據Netflix排行榜網站介紹，排名是根據觀看時數計算，逢星期二更新。排行榜共有4個分類，分別是電影（英語）、電視（英語）、電影（非英語）和電視（非英語）。 而個別地區的排行榜，則只分為電影及劇集。

同時，Netflix亦會單獨考慮系列的每一季和每部電影，舉例而言，例如排行榜或會同時出現《怪奇物語》第 2 季和第 3 季。同時，排行榜亦會顯示該電影或劇集上榜多久。

於Netflix網站，香港亦有獨立一個排行榜。由11月8日至11月14日期間，最受歡迎的電影首三位包括《紅色通緝令》、《媽媽的神奇小子》及《愛情很難》。而最受歡迎的劇集則是改編自英雄聯盟的《奧術》、《海岸村恰恰恰 》以及《戀慕》。

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責任編輯：葉泳珊

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