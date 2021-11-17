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福西：美國提高疫苗接種率 疫情明年或降級風土病

環球社會熱點 12:45 2021/11/17

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所有完成接種新冠疫苗的成年美國人，料於本周獲當局放寬接種第3針。華府傳染病專家福西表示，假如能推動更多美國人接種新冠疫苗以及第3針，新冠肺炎疫情有望於明年降級為風土病。

【德國疫情】感染率創新高 未打疫苗者限制活動 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周二（16日）出席路透社主辦的研討會時表示，美國已有超過70%成人完成接種疫苗。他指如果有更多美國人接種疫苗，以及美國為每個人提供第3針，美國有望於明年春天前控制新冠疫情。

他承認有如其他專家普遍預計，新冠疫情無法根除，受控後或會像流感和水痘一樣降級為風土病（endemic）。他指出接種第3針數字對於降低感染率，使新冠疫情由大流行降級為風土病尤其重要。

福西表示：

如果你想（降級）風土病，就必須將感染水平降至對社會、生活和經濟不產生影響的程度。

（If you want to get to endemic, you have got to get the level of infection so low that it does not have an impact on society, on your life, on your economy.）

輝瑞新冠口服藥在美申請授權 准許其他藥廠生産 【下一頁】

他指出外界針對採取哪些措施控疫存在廣泛意見，他認為國家可能將疫情控制至日增5萬宗的水平。然而他認為上述控疫水平不理想，他不接受疫情僅降級至這種程度，也不認同要與病毒共存。

福西表示第3針有助人們將抗體增至有效保護水平，而現時下定論稱抗體會否減弱仍過早，他堅稱第3針可輕微調節免疫反應過程，增加免疫力及持久性。

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責任編輯：鄭錦玲

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