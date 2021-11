福西：美國提高疫苗接種率 疫情明年或降級風土病

所有完成接種新冠疫苗的成年美國人,料於本周獲當局放寬接種第3針。華府傳染病專家福西表示,假如能推動更多美國人接種新冠疫苗以及第3針,新冠肺炎疫情有望於明年降級為風土病。

福西(Anthony Fauci)周二(16日)出席路透社主辦的研討會時表示,美國已有超過70%成人完成接種疫苗。他指如果有更多美國人接種疫苗,以及美國為每個人提供第3針,美國有望於明年春天前控制新冠疫情。

他承認有如其他專家普遍預計,新冠疫情無法根除,受控後或會像流感和水痘一樣降級為風土病(endemic)。他指出接種第3針數字對於降低感染率,使新冠疫情由大流行降級為風土病尤其重要。

福西表示:

如果你想(降級)風土病,就必須將感染水平降至對社會、生活和經濟不產生影響的程度。

(If you want to get to endemic, you have got to get the level of infection so low that it does not have an impact on society, on your life, on your economy.)