波蘭警方出動水炮催淚彈 阻止白俄邊境難民入境

白俄羅斯和波蘭邊境難民問題持續，大批難民在2國邊境聚集。波蘭當局近日出動催淚彈和水炮車驅散難民，阻止難民入境。白俄羅斯譴責波蘭，指波蘭行為絕不能接受。波蘭國防部則表示，有難民向軍方投擲石頭，軍方才作出反擊。

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波蘭邊境部門表示，本月內已有逾5,000名難民試圖從白俄邊境，越境進入波蘭，較去年全年的88次大幅增加。波蘭警方表示，有1名警員被難民用石頭擲中頭部，疑似顱骨骨折需送院治理。波蘭國防部周二（16日）上午表示，軍方已加入應對邊境難民問題，並指有難民向軍方投擲石頭，及試圖摧毀圍欄入境波蘭。

波蘭軍方承認， 當局曾使用催淚彈驅散難民。波蘭當局亦已部署水炮，應對邊境難民投擲石頭、磚頭及樹枝的行為。伊拉克當局已表示將會接公民回國，周四（18日）將會派遣1架能載200人的飛機，惟很多難民表示決心留下，等候機會進入歐盟國家。

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波蘭警方譴責白俄羅斯軍隊，向難民提供閃光彈（stun grenades），並在難民使用閃光彈及其他導彈時袖手旁觀。白俄羅斯則譴責波蘭，稱絕不能接受波蘭對難民投擲催淚彈和使用高壓水槍的行為。

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責任編輯：李俊儀