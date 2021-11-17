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【2022展望】瑞士寶盛私銀：聯儲局明年料加息兩次　美股等發達國家股市料繼續領跑

股市 12:33 2021/11/17

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Laxminarayan稱，港股現時是買入機會，但受到內地政策影響，預期短期仍會跑輸

美國聯儲局已啟動減少買債計劃，瑞士寶盛私人銀行亞太區投資總監Bhaskar Laxminarayan表示，市場已估計聯儲局明年會加息1至2次，料當局會於明年7月及11月加息，但實際情況仍要視乎當時經濟環境而定，希望聯儲局加息前會與市場充分溝通，以減少對市場造成的震盪。他預計，聯儲局加息後，其他央行也會跟隨。

大摩明年看好A股多於港股【下一頁】

Laxminarayan指，昔日出現環球金融危機時，全球經濟生產總值在3年內下跌6至8個百分點，而去年疫情令經濟活動停滯，全球經濟在短時間內急速下滑，直至現在仍未完全恢復至疫情前水平，部分社交距離限制仍然存在，因此目前的通脹是基於供應緊張而非需求緊張所導致，例如芯片供應短缺，物流存在問題等，導致通脹的黏性較過去更高。

港股現時是買入機會

美股今年大幅上揚，他認為，以美國為首的發達國家股市，明年會繼續領跑，而防守性及優質股則會跑贏大市，建議投資者保持投資。

中港股市方面，Laxminarayan稱，外資明年料對中資股維持「等候及觀察（wait and watch）」態度，港股現時是買入機會，但受到內地監管政策影響，預期短期仍會跑輸，料政策消化期約6至18個月，但相信未來18個月資金仍會重來，而內地房地產市場的流動性問題並非新鮮事，籲投資者作出投資決定前要了解投資對象。

相關文章：【2022展望】高盛：4大基礎料估值回升　重新看好離岸中資股

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港股 美股 加息 美國聯儲局 美國 通脹 銀行
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