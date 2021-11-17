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【手提電腦】Lenovo推新一代ThinkPad P1　針對創作者提升圖像處理效能

科技 12:26 2021/11/17

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Lenovo推新一代ThinkPad P1　針對創作者提升圖像處理效能

針對企業在疫情新常態下，需要以更智能及靈活高效的方式應對遙距工作、混合工作模式，Lenovo日前推出新一代ThinkPad P1、ThinkPad P15及ThinkPad P17流動工作站，助提升創作應用程式的效能與功能。

【機迷商機】Lenovo Legion一口氣推三款新機　AMD配NVIDIA處理器　加強散熱管埋

Lenovo指，新一代ThinkPad P1、ThinkPad P15及ThinkPad P17流動工作站均採用了第11代Intel Core及Xeon處理器，還有配置最新的NVIDIA圖像處理器架構，提供更高運算效能。其中新一代ThinkPad P1更首次支援高達NVIDIA RTX A5000級或 NVIDIA GeForce RTX 3080的圖像處理器（GPU），提供更高的運算及圖像渲染（rendering）能力。數碼內容創作者、建築師、產品設計人員及數據科學家等專業用家可根據要求，選擇合適配置。

新ThinkPad P1還採用全新設計，配備窄邊框和低藍光技術的全新UHD+屏幕，並設有新設計鍵盤及高清鏡頭。另包括高達90WHr的高容量電池，以及支援5G連網。

至於ThinkPad P15及ThinkPad P17 Gen 2則專為需要高運算性能的用家而設，如幫助需要依賴高速運算製作虛擬及混合實境模擬的開發人員，更輕鬆管理各種複雜的工作流程，看到極度清晰及細緻的圖像。ThinkPad P15配備15.6吋 UHD OLED 屏幕；ThinkPad P17則配備17.3吋已作色彩校準的屏幕，同時是Lenovo旗下屏幕最大的流動工作站。

售價方面，新ThinkPad P1為19,699港元，ThinkPad P15及ThinkPad P17 Gen 2分別為11,046港元和19,499港元。

【手提電腦】微軟瞄準教育市場 　推Surface Laptop SE最平$2,000有找

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責任編輯：文睿

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