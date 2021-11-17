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【內房危機】內地信託公司再收監管指導　中銀保監據報關注房地產領域風險

股市 12:19 2021/11/17

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【內房危機】內地信託公司再收監管指導　中銀保監據報關注房地產領域風險

內地媒體證券時報報道，中國銀保監會日前下發文件，要求信託公司加大信託通道業務清理力度，以及持續壓降融資類信託業務。監管部門同時強調，要持續關注房地產業務領域的風險，確保不因處置風險而產生新風險。

佳兆業再被惠譽降級至C　一個月內降6級【下一頁】

報道指出，各信託公司以2020年底的主動管理類融資信託規模為基礎，2021年必須繼續壓降約20%的比例。在加大信託通道業務清理力度方面，文件要求年底前必須做到應清盡清、能清盡清，通道類信託項目到期的原則上不得展期續做，未到期的應加強與委託方和交易對手的協商爭取提前結束。而對於確有困難，年內無法結束或清理的通道類項目，應向監管部門申請個案處理，並留存相關證明材料。

信託公司需上報壓降方案

另據了解，監管部門還要求相關信託公司將壓降方案上報，由信託公司一把手親自負責，壓降方案必須包括前期工作情況、壓降工作進展以及個案申請材料等。

恒大據報精簡內部架構、合併多部門【下一頁】

監管部門此前為行業確定的2021年壓降目標為：融資類信託規模再降1萬億元（人民幣，下同），違規金融同業通道清零，風險處置3,000億元以上；房地產規模不超過2020年末。

根據信託業協會報告，至今年第2季末，投向房地產業的資金信託餘額2.08萬億元人民幣，按年跌16.9%，按季亦跌約4.4%。房地產業信託佔比降至13.01%，按年下降1.16個百分點，按季下降0.6個百分點。

更多【內房危機】消息    

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【內地監管】深圳約談9家融資擔保公司　要求自查涉及房貸款擔保業務

經濟 地產 中國銀行保險監督管理委員會 中國
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