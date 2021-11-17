  • 25°C
香港時間 : 20211117日 (三) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【節日促銷】零售商提前促銷避堵塞　沃爾瑪：未見提前購物的浪潮

商業 12:14 2021/11/17

分享：

沃爾瑪（Walmart）表示，暫時尚未看到提前消費的浪潮。（法新社圖片）

有不少企業均推前促銷，希望分擔年尾消費旺季的供貨壓力。不過沃爾瑪（Walmart）表示，暫時尚未看到提前消費的浪潮，且無法把節日需求提早於第三季出現。

【供應鏈危機】中國往美國運輸時間延長至40日　黑色星期五、聖誕檔期恐現缺貨潮

綜合外電報道，沃爾瑪財務總監Brett Biggs透露，的確留意到有為節日購物的消費者，但不足以把明顯需求帶到第三季。與亞馬遜和Target等競爭對手不同，沃爾瑪並沒有把節日促銷活動提前至10月，反而於整個11月舉行黑色星期五的促銷推廣。

為甚麼沃爾瑪反而延後促銷？

分析認為，沃爾瑪這項決定具策略安排。於第三季度，沃爾瑪的核心業務─雜貨銷售，生意額按年增逾10%，主要受單位數通脹所致。食品銷售額增加36億美元，錄得6個季度以來的最強勁增幅。沃爾瑪同時亦希望平衡成本上漲的壓力，部分轉嫁予消費者，部分則自行消化，以維持價格具競爭力。零件分析師Michael Baker認為，沃爾瑪透過延後節日促銷，以抵銷雜貨價格進取的壓力。

預早增加庫存　迎接假日銷售

另一方面，沃爾瑪亦已為節日旺季做好準備。Brett Biggs指，庫存已經在本季前增加了 11.5%。該企亦提前採購，又為此特意租用專用船，並安排到稍為不太擁擠的港口。

據美國零售聯合會的數據估計， 假日銷售額將上升8.5%至10.5%，總銷售額達8434億至8590億美元，創歷史新高。該會認為，家庭收入增加、高儲蓄率和早前積壓的節日慶祝需求，帶動節日銷情。

【貨運需求】DHL Express擴大空運能力　每週貨件運載力達逾2,000噸

【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率
今日
【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率
【Uber】Uber登陸香港7週年　活躍的士司機夥伴增長8倍　　
2021/11/16
【Uber】Uber登陸香港7週年　活躍的士司機夥伴增長8倍　　
【科企投資】Google 5年內於澳洲投資57億　設研究中心、創3.4萬個職位
2021/11/16
【科企投資】Google 5年內於澳洲投資57億　設研究中心、創3.4萬個職位
【供應鏈危機】中國往美國運輸時間延長至40日　黑色星期五、聖誕檔期恐現缺貨潮
2021/11/16
【供應鏈危機】中國往美國運輸時間延長至40日　黑色星期五、聖誕檔期恐現缺貨潮

你可能感興趣

【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率
今日 09:01
【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率
【Uber】Uber登陸香港7週年　活躍的士司機夥伴增長8倍　　
19:25 2021/11/16
【Uber】Uber登陸香港7週年　活躍的士司機夥伴增長8倍　　
【科企投資】Google 5年內於澳洲投資57億　設研究中心、創3.4萬個職位
15:23 2021/11/16
【科企投資】Google 5年內於澳洲投資57億　設研究中心、創3.4萬個職位
網上購物 疫情 食品 銷售 零售 採購 通脹 WalMart 黑色星期五

下一篇文章

【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【供應鏈危機】中國往美國運輸時間延長至40日　黑色星期五、聖誕檔期恐現缺貨潮
【供應鏈危機】中國往美國運輸時間延長至40日　黑色星期五、聖誕檔期恐現缺貨潮
【好想去旅行】全日空聯乘《鬼滅之刃》推主題客機　與劇中角色一同搭飛機
【好想去旅行】全日空聯乘《鬼滅之刃》推主題客機　與劇中角色一同搭飛機
【疫市營商】Disney+ 11月16日正式登陸　香港寬頻用戶簽訂24個月Disney+　送1年免費寬頻或5G流動通訊服務
【疫市營商】Disney+ 11月16日正式登陸　香港寬頻用戶簽訂24個月Disney+　送1年免費寬頻或5G流動通訊服務
【Disney+】Disney+香港啟動慶典今晚9時首播　鄭中基、謝安琪與一眾迪士尼角色登場　Facebook、YouTube免費睇（多圖）
【Disney+】Disney+香港啟動慶典今晚9時首播　鄭中基、謝安琪與一眾迪士尼角色登場　Facebook、YouTube免費睇（多圖）
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【麥當勞】MIRROR限量版閃卡下週登場　麥當勞App買麥炸雞隨機送（多圖）
【麥當勞】MIRROR限量版閃卡下週登場　麥當勞App買麥炸雞隨機送（多圖）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款