【節日促銷】零售商提前促銷避堵塞　沃爾瑪：未見提前購物的浪潮

▲ 沃爾瑪（Walmart）表示，暫時尚未看到提前消費的浪潮。（法新社圖片）

有不少企業均推前促銷，希望分擔年尾消費旺季的供貨壓力。不過沃爾瑪（Walmart）表示，暫時尚未看到提前消費的浪潮，且無法把節日需求提早於第三季出現。

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綜合外電報道，沃爾瑪財務總監Brett Biggs透露，的確留意到有為節日購物的消費者，但不足以把明顯需求帶到第三季。與亞馬遜和Target等競爭對手不同，沃爾瑪並沒有把節日促銷活動提前至10月，反而於整個11月舉行黑色星期五的促銷推廣。

為甚麼沃爾瑪反而延後促銷？

分析認為，沃爾瑪這項決定具策略安排。於第三季度，沃爾瑪的核心業務─雜貨銷售，生意額按年增逾10%，主要受單位數通脹所致。食品銷售額增加36億美元，錄得6個季度以來的最強勁增幅。沃爾瑪同時亦希望平衡成本上漲的壓力，部分轉嫁予消費者，部分則自行消化，以維持價格具競爭力。零件分析師Michael Baker認為，沃爾瑪透過延後節日促銷，以抵銷雜貨價格進取的壓力。

預早增加庫存 迎接假日銷售

另一方面，沃爾瑪亦已為節日旺季做好準備。Brett Biggs指，庫存已經在本季前增加了 11.5%。該企亦提前採購，又為此特意租用專用船，並安排到稍為不太擁擠的港口。

據美國零售聯合會的數據估計， 假日銷售額將上升8.5%至10.5%，總銷售額達8434億至8590億美元，創歷史新高。該會認為，家庭收入增加、高儲蓄率和早前積壓的節日慶祝需求，帶動節日銷情。

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責任編輯：葉泳珊