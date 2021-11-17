中國股票市場前景依然樂觀

今年中國政府一直透過加強監管，致力推動中國社會長期經濟發展。首先是收緊科技行業的監管，其次是增強醫療、教育和房地產行業的規管。這一輪監管收緊措施令投資者對 「中國政策風險」重新定價，導致中國股市表現動盪。受影響的行業固然首當其衝，但其他行業也受牽連。縱然短期內宏觀或政治方面的不明朗因素仍然存在，但是中長期來看，我們認為三項因素證明中國股票市場仍具吸引力。

首先，市場的負面情緒拖累整體中國股票市場表現，不論是否受監管變化影響的行業亦然。目前中國股票風險溢價仍低於 2020 年 3 月的高水平和金融危機過後的大部分時間。雖然在結構上，未來某些行業的市盈率可能會較低，但與其他市場相比，仍有很大的增長空間。另外，隨著企業逐步適應監管措施，我們預計投資者開始對各行業恢復信心，股票平均值將會回升。

其次，我們認為平衡增長與可持續性的經濟增長方式，將減低未來市場發生系統性風險事件的機會，尤其是房地產市場。通過消除有關法律、監管和政治邊界的不確定性，我們認為從長遠來看，這能有助各行業穩健和持續地發展，提高生產效率。

第三，近期政策溝通不足和監管政策的變化大幅影響市場價格。我們預計央行將會加強政策溝通，提高政策調整的透明度，從而引導市場預期，減低波動性。在政策方面，我們認為中國的緊縮政策已超越頂點，十月份的社會融資總額（TSF） 也勝預期。我們相信央行會根據整體經濟狀況而調整政策。

最後，中美的緊張情緒有緩和跡象。兩國近日在聯合國氣候峰會（COP26）發表聯合聲明，承諾加強氣候變化合作。總體而言，基於潛在系統性風險受到遏制以及政策支持，我們對中國股票市場前景感到樂觀。