科網股氣氛轉樂觀 可以重新吸納？ 股市 12:05 2021/11/17 分享： 科網股投資前景轉趨樂觀？本港上市的焦點科網股，哪一隻又更值搏？獨立股評人唐牛為你分析美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、網易 （09999） ，立即點擊收看／收聽。 重溫《ET開市直擊》足本版→【按此－附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 食住元宇宙Metaverse 美股中尋寶 2021/11/16 食住元宇宙Metaverse 美股中尋寶 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 2021/11/16 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 2021/11/15 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 2021/11/15 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 阿里巴巴9988第三季業績預期不理想 憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署 2021/11/15 阿里巴巴9988第三季業績預期不理想 憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署 港股 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 騰訊