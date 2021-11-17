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科網股氣氛轉樂觀　可以重新吸納？

股市 12:05 2021/11/17

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科網股投資前景轉趨樂觀？本港上市的焦點科網股，哪一隻又更值搏？獨立股評人唐牛為你分析美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、網易 （09999） ，立即點擊收看／收聽。

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欄名 : 3分鐘睇股

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