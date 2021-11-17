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【利物浦恐襲】疑兇申請難民庇護屢被拒 曾向議員求助

環球經濟金融 12:05 2021/11/17

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英國利物浦一間婦科醫院於周日（14日）國殤紀念日發生的士爆炸，據悉在伊拉克出生的疑犯阿爾梅尼以難民身份抵達英國後，多次申請難民庇護均告失敗。英國內政部去年12月再次拒絕他的庇護申請後，阿爾梅尼曾經轉向當地議員求助。

炸彈客多年前逃難赴英 疑有精神問題曾藏刀被捕 【下一頁】

英媒報道，32歲的阿爾梅尼（Enzo Almeni）7年前從約旦逃難至英國，2015年由伊斯蘭教改信基督教，兩年後利物浦大教堂確認基督徒身份。

阿爾梅尼同年獲虔誠基督徒、退伍軍人希區科特（Malcolm Hitchcott）夫婦收留，與他們生活了8個月。但阿爾梅尼在2018年開始，愈來愈少參加禮拜或相關活動，與當地社區失去聯繫。

希區科特透露，阿爾梅尼2014年被內政部拒絕難民庇護後，曾於市中心天橋向民眾揮舞著刀，他被認定有精神問題，需住院6個月。希區科特對事件感到悲傷，形容阿爾梅尼是一名沉默冷靜、虔誠的基督徒。

現場片段曝光 的士一停即爆炸 【下一頁】

據悉，阿爾梅尼在去年12月再次被內政部拒絕難民庇護後，轉向韋弗特里區（Wavertree）議員巴克（Paula Barker）求助，當局懷疑阿爾梅尼施襲動機出於不滿多年來申請難民庇護失敗。

巴克辦公室證實，阿爾梅尼曾發送電郵與她聯繫，討論有關他的庇護申請案件，但當時不得悉阿爾梅尼對社會帶來危險，強調會積極協助警察及反恐部門調查恐襲案件。

協助難民申請庇護的慈善機構Asylum Link負責人羅伯茨（Ewan Roberts）向《天空電視台》透露，曾幫助阿爾梅尼申請難民庇護。羅伯茨表示申請庇護失敗的難民面對很多困境，例如內政部會要求難民於21日內離開當地，他們亦會失去基本財政支持及無法工作。

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責任編輯：郭麗明

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