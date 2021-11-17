港股反彈勢頭可持續多久 利淡消息已漸褪？ 股市 11:55 2021/11/17 分享： 港股連升六日後今早回軟，是乏力再上還是小回大漲？獨立股評人唐牛分析港股後市，立即點擊收看／收聽。 重溫《ET開市直擊》足本版→【按此－附Time code】 欄名 : 3分鐘睇市 相關文章 食住元宇宙Metaverse 美股中尋寶 2021/11/16 食住元宇宙Metaverse 美股中尋寶 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 2021/11/16 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 2021/11/15 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 2021/11/15 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響 2021/11/15 北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響 你可能感興趣 食住元宇宙Metaverse 美股中尋寶 18:05 2021/11/16 食住元宇宙Metaverse 美股中尋寶 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 13:50 2021/11/16 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 14:00 2021/11/15 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 最新專欄文章 更多 美股車股現水平怎部署？唐牛：順勢而為 今日 美股車股現水平怎部署？唐牛：順勢而為 全球向新能源進發引致超級通脹 背後原因是什麼？ 2021/11/16 全球向新能源進發引致超級通脹 背後原因是什麼？ 美國遲遲未加息 背後考量是什麼？ 2021/11/16 美國遲遲未加息 背後考量是什麼？ 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 2021/11/10 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 美股強勁但港股挾唔起 黃偉豪話你知點解 2021/11/05 美股強勁但港股挾唔起 黃偉豪話你知點解 香港 恒生指數 香港經濟日報 指數 港股 經濟