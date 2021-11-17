美股車股現水平怎部署？唐牛：順勢而為 股市 11:45 2021/11/17 分享： 美股車股愈升愈有，高盛建議投資者應避開昂貴的車股。望著車股上揚，買賣策略如何？獨立股評人唐牛這樣建議，立即收看／收聽： 重溫《ET開市直擊》足本版【按此→附Time code】 欄名 : 3分鐘睇市 相關文章 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 2021/11/16 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 2021/11/15 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 2021/11/15 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響 2021/11/15 北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響 新秀麗1910績佳股價破頂 短綫策略點睇？ 2021/11/15 新秀麗1910績佳股價破頂 短綫策略點睇？ 你可能感興趣 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 13:50 2021/11/16 投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 14:00 2021/11/15 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 13:41 2021/11/15 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 最新專欄文章 更多 港股反彈勢頭可持續多久 利淡消息已漸褪？ 今日 港股反彈勢頭可持續多久 利淡消息已漸褪？ 全球向新能源進發引致超級通脹 背後原因是什麼？ 2021/11/16 全球向新能源進發引致超級通脹 背後原因是什麼？ 美國遲遲未加息 背後考量是什麼？ 2021/11/16 美國遲遲未加息 背後考量是什麼？ 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 2021/11/10 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 美股強勁但港股挾唔起 黃偉豪話你知點解 2021/11/05 美股強勁但港股挾唔起 黃偉豪話你知點解 美股