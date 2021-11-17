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【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中電、電能、建行、龍湖、信義光能最新部署

股市 12:30 2021/11/17

分享：

恒生指數中午收報25595點，跌118點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤啤 （00291） ，另亦會分析中電 （00002） 、電能 （00006） 、建行 （00939） 、龍湖 （00960） 、信義光能 （00968） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03：24 – 中電 （00002）   守75.00元上望79.00元
04：46 – 電能 （00006）   宜守45.70元位 
05：57 – 建行 （00939）   似造底守5.20元
09：33 – 龍湖 （00960）   挑戰44.00元
12：11 – 信義光能 （00968）  不宜下破13.70元
13：56 – 潤啤 （00291）   內需好
15：44 – 推介股表現記錄
16：01 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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＊重溫今早《ET開市直擊》- 唐牛為你分析科網股、車股、濠賭股買賣策略 →【按此-附Time code】*

港股 華潤啤酒（00291） 中電控股（00002） 電能實業（00006） 建設銀行（00939） 龍湖集團（00960） 信義光能（00968） 石鏡泉
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