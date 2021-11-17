▲ 【內房危機】佳兆業再被惠譽降級至C 一個月內降6級

佳兆業 （01638） 再被惠譽降級，一個月內連降6級。評級機構惠譽將佳兆業的長期外幣發行人違約評級自CCC-下調至C；同時將佳兆業的高級無抵押評級自CCC-下調至C。惠譽指，降級是基於佳兆業可能未如期償付其高級無抵押票據的票息，並在未兌付票息觸發違約事件前已進入為期30天的償付寬限期。

佳兆業再遭惠譽降級至「CCC－」 不足兩周累降4級 【下一頁】

惠譽指，佳兆業並未就於本月11日及12日到期利息還款發布任何公告。此外，惠譽未收到佳兆業已支付票息的確認信息。因此，惠譽假定，佳兆業在觸發違約事件之前已因未如期償付票息進入為期30天的寬限期。

佳兆業於11月9日宣布，境內子公司佳兆業集團（深圳）已為其另一家已發行理財產品的境內實體深圳錦恒財富管理提供擔保。佳兆業未在2021年11月初如期兌付這些產品，目前正在研究解決方案。

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