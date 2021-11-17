【華晨停牌】華晨中國獨立調查指內部管治及監控存隱憂　續停牌待履行復牌指引

在今年3月底因未能及時發布全年業績而須停牌至今的華晨中國 （01114） 完成獨立調查。調查結果顯示，華晨中國在保管集團之印章、職責分工、保存記錄及內部審批程序等範疇之企業管治及內部監控體系存在隱憂，又指華晨中國眾多兼任華晨職務並直接向華晨滙報之僱員，忽視集團所建立之企業管治措施及內部監控程序，因而令華晨中國出現未經授權擔保其他額外事宜。

華晨中國稱獨立董事委員會已向董事會建議，儘快實施內部監控顧問提供之糾正建議、委托法律顧問就為收回集團因未經授權擔保及質押擔保而蒙受之損失提供法律意見，以及考慮對集團內參與提供未經授權擔保及質押擔保之相關人員採取紀律處分。華晨中國董事會亦同意獨立董事委員會之建議，並已採取補救行動。

華晨中國又指，核數師已重新開始準備審計集團截至2020年12月底止之綜合財務報表工作，估計將於今年底或之前完成，股份將繼續暫停買賣，以待履行復牌指引。

公司由3月底開始停牌，5月收到聯交所發出的復牌指引，倘若公司未能以聯交所滿意方式對停牌事宜作出補救， 且未能於明年9月底或之前復牌，或會被取消上市地位。

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