【德國疫情】感染率創新高 未打疫苗者限制活動

德國周二（16日）的新冠感染率再度錄得上升，德國多地對未接種新冠疫苗人士收緊防疫措施，禁止他們進入部分場所或參與大型活動。正在組閣的3個德國政黨達成共識，將會實施新一輪更嚴格的防疫措施。

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德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）周二表示，德國7日平均每10萬人中就有312人確診。而去年同期德國尚未展開疫苗接種計劃，當時7日平均每10萬人只有139人確診，反映疫情已大幅惡化。現時部分地區更錄得7日平均每10萬人有過千人確診。

德國周二有265名新冠患者離世，疫情惡化為德國醫療系統帶來負擔，部分醫院已經暫停非必要手術，調配人手以加強應對新冠疫情。

德國多地引入名為2G（德文已接種疫苗人士和康復者單詞皆為G字開頭）的防疫限制措施，其中南部薩克森州（Saxony）規定，只准已接種疫苗人士和新冠康復者進入非必要商店和設施。該州社會部長克平（Petra Köpping）表示，若感染率持續上升導致醫療系統崩潰，當局會為民眾進行額外檢測。

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北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）亦表示，未接種疫苗人士不得進入非必要場所，參加足球比賽及聖誕市集等大型活動。另外，只限已接種疫苗人士和康復者參加節慶活動，參加民眾亦需接受測試。柏林市長米勒（Michael Müller）周二表示，當地亦有望引入2G防疫限制措施。柏林有望重開在夏季關閉的疫苗接種中心，當局指最快或會在明年1月至2月重開。

正在商議合組新政府內閣的德國社民黨（SPD）、德國綠黨及自由民主黨（FDP）宣布，同意在德國全國範圍內實施新一輪更嚴格的防疫措施。當中包括只限已接種疫苗人士、新冠康復者和病毒檢測呈陰性結果人士乘搭巴士及火車，但尚未清楚措施實施細節。

惟3個政黨都表示反對實施全面封城措施，全數支持16個州份立法自行訂立疫情限制措施。

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責任編輯：李俊儀