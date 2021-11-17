  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (三) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德國疫情】感染率創新高 未打疫苗者限制活動

環球社會熱點 11:39 2021/11/17

分享：

德國周二（16日）的新冠感染率再度錄得上升，德國多地對未接種新冠疫苗人士收緊防疫措施，禁止他們進入部分場所或參與大型活動。正在組閣的3個德國政黨達成共識，將會實施新一輪更嚴格的防疫措施。

德國確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態 【下一頁】

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）周二表示，德國7日平均每10萬人中就有312人確診。而去年同期德國尚未展開疫苗接種計劃，當時7日平均每10萬人只有139人確診，反映疫情已大幅惡化。現時部分地區更錄得7日平均每10萬人有過千人確診。

德國周二有265名新冠患者離世，疫情惡化為德國醫療系統帶來負擔，部分醫院已經暫停非必要手術，調配人手以加強應對新冠疫情。

德國多地引入名為2G（德文已接種疫苗人士和康復者單詞皆為G字開頭）的防疫限制措施，其中南部薩克森州（Saxony）規定，只准已接種疫苗人士和新冠康復者進入非必要商店和設施。該州社會部長克平（Petra Köpping）表示，若感染率持續上升導致醫療系統崩潰，當局會為民眾進行額外檢測。

德國確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版） 【下一頁】

北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）亦表示，未接種疫苗人士不得進入非必要場所，參加足球比賽及聖誕市集等大型活動。另外，只限已接種疫苗人士和康復者參加節慶活動，參加民眾亦需接受測試。柏林市長米勒（Michael Müller）周二表示，當地亦有望引入2G防疫限制措施。柏林有望重開在夏季關閉的疫苗接種中心，當局指最快或會在明年1月至2月重開。

正在商議合組新政府內閣的德國社民黨（SPD）、德國綠黨及自由民主黨（FDP）宣布，同意在德國全國範圍內實施新一輪更嚴格的防疫措施。當中包括只限已接種疫苗人士、新冠康復者和病毒檢測呈陰性結果人士乘搭巴士及火車，但尚未清楚措施實施細節。

惟3個政黨都表示反對實施全面封城措施，全數支持16個州份立法自行訂立疫情限制措施。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態
2021/11/12
【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）
2021/11/11
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）
【新冠疫情】丹麥將重推健康通行證 德國發病率創新高
2021/11/09
【新冠疫情】丹麥將重推健康通行證 德國發病率創新高
默克爾時代正式落幕 德國新一屆國會展開
2021/10/27
默克爾時代正式落幕 德國新一屆國會展開
【德國大選】兩小黨勢成造王者 需先解決相互分歧
2021/09/28
【德國大選】兩小黨勢成造王者 需先解決相互分歧

你可能感興趣

【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態
12:04 2021/11/12
【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）
15:15 2021/11/11
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）
【新冠疫情】丹麥將重推健康通行證 德國發病率創新高
14:10 2021/11/09
【新冠疫情】丹麥將重推健康通行證 德國發病率創新高
傳染病 疫情 疫苗 德國 新冠肺炎疫情 柏林 病毒檢測 德國綠黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間12:00）

下一篇文章

輝瑞新冠口服藥在美申請授權 准許其他藥廠生産
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

法國國旗棄「歐盟藍」 馬克龍低調重用海軍藍惹疑雲
法國國旗棄「歐盟藍」 馬克龍低調重用海軍藍惹疑雲
【利物浦恐襲】現場片段曝光 的士一停即爆炸
【利物浦恐襲】現場片段曝光 的士一停即爆炸
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版）
【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版）
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間11:00）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款