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【名家論市】冠軍分析師張憶東 明年港股或現技術性小牛市 耐心布局3類股

股樓投資 12:21 2021/11/17

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興業證券日前在上海舉辦2022年度資本市場投資策略會，該行的全球首席策略分析師、研究院副院長張憶東表示，明年上半年中國經濟轉型加快，下半年經濟增速有望弱復甦。對應的宏觀貨幣環境應該是寬貨幣、穩信用，結構性的寬信用值得期待。穩信用主要是指不積極刺激地產和傳統基建投資，結構性寬信用的方向將是中國經濟2022年的亮點，包括立足「雙碳」戰略擁抱能源革命、新基建提速、鼓勵專精特新、區域協調發展和新型城鎮、進一步促進消費等。

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通，請按【見下頁

他指，中國新一輪朱格拉周期在2019年已經啟動了，「五大賽道」分別是低碳科技、萬物智聯、軍工、半導體為代表的高端製造、生命科學，行業高景氣度將保持很多年。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽，請按【見下頁

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港股方面，明年港股有望出現技術性小牛市，但是趨勢性大牛市還不到時候。明年投資機會可以從三個角度來耐心布局。一是新興領域，如新能源車產業鏈、生物醫藥、萬物智聯；二是消費，如體育服飾、物管商管及職業教育等；三是港股的價值股，特別是地產、互聯網、港澳本地優質公司，有望迎來修復性的機會。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢有起色 八大金剛你要識

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記者：林衛

板塊 港股 張憶東 中國

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