【穩增長】工信部密集調研摸底 穩工業政策快出台

據報道，工信部近期密集展開摸底和動員部署，在研判首三季中國工業經濟形勢的基礎上，全力做好今年全年及明年上半年工業經濟穩增長工作。此前工信部組織召開專家座談會，開展了重點企業問卷調查，多渠道研判當前工業經濟形勢，廣泛聽取工業穩增長政策措施建議。另在11月5日又召開的全國工信系統電視電話會議進一步提出，聚焦落實「六穩、六保」工作中存在的突出問題，採取有力措施，全力穩定提振工業經濟。

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消息指，有關部門還將著力研究工業穩增長一攬子政策措施，紓困幫扶中小企業、保障產業鏈供應鏈安全穩定、擴大工業領域有效需求等成為發力重點。在助企紓困上，當局研究出台支持中小企業發展的政策文件，重點圍繞加強資源要素保障、加強關鍵零部件供給、穩定大宗商品價格、加強財稅金融政策支持等方面，切實幫助工業企業特別是中小微企業。

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在促進產業鏈供應鏈安全穩定上，進一步推進製造業強鏈補鏈行動，針對汽車、電子、工業母機、生物醫藥等重點行業，以產業鏈「鏈主」和龍頭企業為依托，進一步調度上下游關鍵配套企業，協調相關部門和地區予以解決。還會推動有關部門和地方完善有序用電措施，建立企業白名單制度，保障產業鏈關鍵環節和重點企業正常生產運營。

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記者：林衛