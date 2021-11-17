【內險股】10月險企保費環比跌幅巨大 壽險未走出低谷

在五大內險股大中，除中國平安（02318）之外，其餘4家已披露10月份保費數據，合計實現壽險保費收入482億元（人民幣，下同），按年微增1.2%，但按月跌幅巨大，合共驟降45%。

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總括而言，4家內險的增速表現都不佳。中國人壽（02628）、新華保險（01336）、太保壽險及人保壽險的壽險保費收入分別為214億元、108億元、101億元、59億元，按月變幅分別為-56%、-39%、-34%及17%。

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業內人士指出，從保險業經營周期來看，疫情、經濟增速下行、險企改革等原因只是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，並非行業低迷的最根本原因。其根本原因是，保險業是強周期行業，經過前幾年的高增長後，開始「周期性」掉頭向下。

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同時，今年壽險業持續低迷，也是內外部因素共振的結果。一方面，疫情後經濟下行壓力加大，居民消費需求疲軟，保險作為非必需消費品首當其衝，行業保費增速出現下滑。另一方面，今年壽險公司持續改革代理人隊伍，致使代理人出現大量流失，削弱了壽險業保費增長能力，加劇了供需錯配。諸多原因共同造成壽險業當前困難重重的局面。

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記者：林衛