  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (三) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輝瑞新冠口服藥在美申請授權 准許其他藥廠生産

環球社會熱點 10:52 2021/11/17

分享：

輝瑞研發的新冠肺炎口服藥，防治重症入院及死亡的有效率高達89%，輝瑞周二（16日）向美國食品及藥物管理局（FDA）申請授權。另外，輝瑞已授權其他藥廠生産輝瑞新冠口服藥，供全球近百個國家使用。

【新冠疫苗】美國多州再推抽獎 力谷兒童打針 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）周二宣布已向FDA提交新冠口服藥Paxlovid的緊急授權申請，FDA專家委員會將於本月30日開會審議輝瑞的申請。如申請過程順利，Paxlovid有望於今年推出。

輝瑞指新冠患者應在出現症狀後的3至5日内服用為期5日的療程，每日服藥兩次，每次服用三粒藥。

輝瑞發言人表示，輝瑞目前只申請授權未接種疫苗的人使用口服藥。輝瑞現時僅向FDA提交未打針者的試驗數據，而已接種者的臨床試驗仍在進行中，稍後才能將相關數據遞交給FDA。

輝瑞預計Paxlovid到下月底的產量可達18萬個療程，於明年底更會最少達到5,000萬個。輝瑞已開始向英國、澳洲、新西蘭、南韓等多國，為Paxlovid申請授權。

默沙東簽專利授權協議 允其他藥廠產抗新冠口服藥 【下一頁】

另外，輝瑞已經和聯合國支持的藥物專利聯盟（Medicines Patent Pool）簽署協議，准許仿製藥廠生產Paxlovid供95國使用，全球約53%人口料可受惠。 .

根據協議條款，輝瑞不會獲得於低收入國家銷售Paxlovid的特許權使用費，而且只要新冠肺炎仍屬公共衛生緊急事件，輝瑞就要繼續免除協議涵蓋國家或地區的特許權使用費。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】美國多州再推抽獎 力谷兒童打針
2021/11/16
【新冠疫苗】美國多州再推抽獎 力谷兒童打針
英NHS服務商要求發5200元補貼 免被其他行業搶人
2021/11/16
英NHS服務商要求發5200元補貼 免被其他行業搶人
美國醫生被指散播新冠疫情假資訊 遭醫院停職
2021/11/16
美國醫生被指散播新冠疫情假資訊 遭醫院停職
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
2021/11/16
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
【新冠疫苗】英國或改完成接種定義 准40歲以上打第3針
2021/11/16
【新冠疫苗】英國或改完成接種定義 准40歲以上打第3針

你可能感興趣

【新冠疫苗】美國多州再推抽獎 力谷兒童打針
18:17 2021/11/16
【新冠疫苗】美國多州再推抽獎 力谷兒童打針
英NHS服務商要求發5200元補貼 免被其他行業搶人
17:46 2021/11/16
英NHS服務商要求發5200元補貼 免被其他行業搶人
美國醫生被指散播新冠疫情假資訊 遭醫院停職
17:10 2021/11/16
美國醫生被指散播新冠疫情假資訊 遭醫院停職
疫情 傳染病 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 輝瑞 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 聯合國

上一篇文章

【德國疫情】感染率創新高 未打疫苗者限制活動

下一篇文章

貝索斯發展太空探索被批 「解決氣候問題的投資更多」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

法國國旗棄「歐盟藍」 馬克龍低調重用海軍藍惹疑雲
法國國旗棄「歐盟藍」 馬克龍低調重用海軍藍惹疑雲
【利物浦恐襲】現場片段曝光 的士一停即爆炸
【利物浦恐襲】現場片段曝光 的士一停即爆炸
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版）
【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版）
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間11:00）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款