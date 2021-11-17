輝瑞新冠口服藥在美申請授權 准許其他藥廠生産

輝瑞研發的新冠肺炎口服藥，防治重症入院及死亡的有效率高達89%，輝瑞周二（16日）向美國食品及藥物管理局（FDA）申請授權。另外，輝瑞已授權其他藥廠生産輝瑞新冠口服藥，供全球近百個國家使用。

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輝瑞（Pfizer）周二宣布已向FDA提交新冠口服藥Paxlovid的緊急授權申請，FDA專家委員會將於本月30日開會審議輝瑞的申請。如申請過程順利，Paxlovid有望於今年推出。

輝瑞指新冠患者應在出現症狀後的3至5日内服用為期5日的療程，每日服藥兩次，每次服用三粒藥。

輝瑞發言人表示，輝瑞目前只申請授權未接種疫苗的人使用口服藥。輝瑞現時僅向FDA提交未打針者的試驗數據，而已接種者的臨床試驗仍在進行中，稍後才能將相關數據遞交給FDA。

輝瑞預計Paxlovid到下月底的產量可達18萬個療程，於明年底更會最少達到5,000萬個。輝瑞已開始向英國、澳洲、新西蘭、南韓等多國，為Paxlovid申請授權。

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另外，輝瑞已經和聯合國支持的藥物專利聯盟（Medicines Patent Pool）簽署協議，准許仿製藥廠生產Paxlovid供95國使用，全球約53%人口料可受惠。 .

根據協議條款，輝瑞不會獲得於低收入國家銷售Paxlovid的特許權使用費，而且只要新冠肺炎仍屬公共衛生緊急事件，輝瑞就要繼續免除協議涵蓋國家或地區的特許權使用費。

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責任編輯：鄭錦玲