  • 25°C
香港時間 : 20211117日 (三) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數跌63點　騰訊逆市升1%、舜宇跌4%（不斷更新）

股市 16:12 2021/11/17

分享：

港股市況不斷更新

美股周二上升，道指升54點，港股今早低開45點，早段跌幅曾擴大至近200點，其後跌幅收窄，恒生指數收報25650點，跌63點，成交1098億元。恒生科技指數跌0.6%，報6672點。騰訊 （00700） 逆市升逾1%；中芯 （00981） 、藥明生物 （02269） 升2%；舜宇 （02382） 跌逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +12
    +11

焦點新聞︰

【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報25650點，跌63點，成交1098億元。恒生科技指數跌0.6%，報6672點。騰訊 （00700） 逆市升逾1%；中芯 （00981） 、藥明生物 （02269） 升2%；舜宇 （02382） 跌逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌97點，報25616點。

【15：30】港股尾市跌約105點，報25606點；科指跌0.7%，報6662點。

【15：23】【內房危機】中國據報最快本月重新接受ABS發行申請　有望為房企「輸血」

【15：13】【大行報告】野村降港交所目標價4%　投資情緒審慎礙大市成交及新股上市

【15：00】上證全日升0.4%；深證升近0.7%；創業板指升0.8%。

【14：31】【阿里巴巴9988】阿里巴巴財團有望中標紫光集團重組戰略投資者

【14：21】雷蛇 （01337） 午後轉升，曾高見2.88元，最新報2.83元，升0.4%，成交近3億元。

【14：12】ATMX個別發展，美團 （03690） 反覆跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 升0.9%；小米 （01810） 升0.2%。

【13：39】恒指最新跌約130點，報25584點；科指跌0.6%，報6670點。

【13：34】敏華 （00425） 升逾12%，高見38元。大摩予敏實「增持」評級，相信股價未來15日內將上升。

【13：27】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 跌近4%，低見219.2元；瑞聲 （02018） 逆市升1%，高見34.7元。

【13：20】贛鋒鋰業 （01772） 股價升逾4%，高見146元，大和重申「買入」評級。

【13：19】堡獅龍 （00592） 升近18%，高見1.25元，成交4292萬元。

【13：11】和鉑醫藥 （02142） 午後升一成，高見8.78元。

【13：09】【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額

【13：02】德永佳 （00321） 績後升逾3%，高見1.69元。

【業績】德永佳中期純利微跌約1% 派中期息每股8仙

【13：00】恒指午後初段跌約65點，報25648點；科指跌0.5%，報6680點。

【12：52】【內房危機】雅居樂已全數贖回未償還優先票據　不會對財務造成重大影響

【12：50】錦江資本 （02006） 午後停牌，今早曾破頂高見2.34元，停牌前報2.32元，升17.2%。

【12：33】恒指黑期跌約122點報25572點。

【12：00】【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3%　早前傳高管擬以每股4元私有化

【12：00】恒生指數半日跌118點，報25595點，成交620億元。恒生科技指數跌0.6%，報6669點。騰訊 （00700） 逆市升0.9%；藥明生物 （02269） 升逾1%；網易 （09999） 績後跌逾3%；車股普遍逆市升，內房偏軟。

【11：49】港股中午收市前跌約133點，報25582點；科指跌0.7%，報6662點。

【11：49】【停牌至今】華晨中國獨立調查指內部管治及監控存隱憂　續停牌待履行復牌指引

【11：38】【內房危機】佳兆業再被惠譽降級至C　一個月內降6級

【11：30】上證半日升0.2%；深證升0.4%；創業板指升0.6%。

【11：29】【恒大3333】恒大旗下房車寶數個區域公司擬解散　原計劃最快今年底上市

【11：24】新東方在綫 （01797） 今早逆市再升逾9%，高見6.55元。

【11：20】比特幣跌穿59000美元，火幣科技 （01611） 跌0.1%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；雄岸科技 （01647） 跌近1%；美圖 （01357） 逆市升0.6%。

【10：49】【盈利預告】博雅互動料今年頭9個月虧損減少 受惠收入增加及管理費降

【10：48】內地確保冬季高峰時段發電能力高於去年同期水平，部分電力股逆市向上，潤電 （00836） 升近3%；中國電力 （02380） 升逾1%。

【10：43】【新股IPO】中國中免在港第二上市計劃已獲港交所批准　集資最多468億、較早前市傳規模大幅下調

【10：28】騰訊 （00700） 升幅擴大至近1%，高見507元。

【10：26】大市最新跌幅略收窄至百點以內，恒指報25618點，跌95點；科指跌0.8%，報6659點。

【10：18】【股份回A】百濟神州獲中證監批准上海科創板IPO註冊

【10：18】【恒大3333】恒大據報精簡內部架構、合併多部門　月底前完成

【10：12】金山軟件 （03888） 績後靠穩升0.3%，報37.25元。金山軟件第3季股東應佔溢利5.65億元人民幣，按年下跌15%。

【業績】金山軟件上季盈利跌15%　月活躍設備數5.21億

【10：12】保利協鑫 （03800） 跌4%，低見30.8元。

【10：07】騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.1%，報503元。

【09：59】內房向下，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌逾2%；融創 （01918） 跌逾4%；碧桂園 （02007） 跌逾1%；雅居樂 （03383） 跌逾2%。

【09：56】新秀麗 （01910） 逆市升逾3%，破頂高見19.5元。

【09：52】友邦 （01299） 回吐近1%，低見84.85元。

【09：47】美團 （03690） 早段跌逾2%，低見290.4元；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.3%；小米 （01810） 跌近1%。

【09：43】【內房危機】標普連降奧園評級至CCC　料有債務違約風險

【09：40】泡泡瑪特 （09992） 跌逾4%，低見57.25元，成交近60億元。

【09：39】港股早段跌逾100點，恒指報25585點，跌125點；科指跌1.3%，報6628點。

【09：37】恒大 （03333） 逆市升近3%，高見2.91元。

【恒大3333】傳許家印變賣個人資產　近月為恒大注資70億人幣

【09：36】【盈喜】珩灣科技頭10個月溢利較去年全年高約18.3%　受惠路由器銷量升

【09：33】小鵬汽車 （09868） 升逾3%，破頂高見199.1元；理想汽車 （02015） 升逾6%，高見128.6元；比亞迪 （01211） 升逾1%，高見304.2元。另外，吉利 （00175） 升近1%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升逾1%。

【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車

【09：26】濠賭股銀娛 （00027） 回吐跌0.8%；金沙 （01928） 平開。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升近1%；澳博 （00880） 升0.8%；新濠 （00200） 升1%。澳門特區行政長官賀一誠表示，正盡快推進博彩法修訂，但如有必要，博彩牌照可延長至明年6月到期之後。

【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升

【09：22】深藍科技 （01950） 主要股東易手予周楚龍，佔21.7%股權，深藍科技股價升高開逾14%。

【09：22】恒生指數開報25667點，跌45點。恒生科技指數跌0.6%，報6672點。網易 （09999） 績後跌近5%；騰訊 （00700） 逆市升0.3%；藥明生物 （02269） 升逾3%；雷蛇 （01337） 回吐逾3%。

【網易業績】網易：已做好元宇宙技術及規劃準備　上季遊戲淨收入增14.7%　《哈利波特》手遊明年上半年進軍海外（第二版）

【新股IPO】網易雲音樂通過聆訊　監管風暴後首隻焦點科技股IPO

【雷蛇私有化？】雷蛇高管擬以每股4元私有化、作價近350億元　股價飈逾11%至半年高

【09：13】期指開報25567點，跌67點或或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌79點，報25615點；道指期貨升20點，報36163點。

【07：45】港股ADR收報25626點，跌86點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.93元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報503.24元，較港收市價高0.74元或近0.2%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國10月零售銷售按月上升1.7%，創7個月來最高，盡管聯儲局官員「放鷹」，零售數據及零售股業績均優於預期，帶動美股上升，道指收市升54點，報36142點；標指升18點，報4700點；納指升120點，報15973點。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【開市9點半】網易業績勝預期、網易雲音樂通過聆訊　瑞銀2022年薦四大投資主題

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

上一篇文章

【長和系】中國屈臣氏成立「屈奇館」　助初創品牌打入市場　

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（歡迎到本節目留言區即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升
【港股市況】恒生指數跌63點　騰訊逆市升1%、舜宇跌4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌63點　騰訊逆市升1%、舜宇跌4%（不斷更新）
【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3%　早前傳高管擬以每股4元私有化
【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3%　早前傳高管擬以每股4元私有化
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款