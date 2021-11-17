【港股市況】恒生指數午後初段跌約65點　騰訊逆市升0.9%力撐（不斷更新）

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【ESG講呢啲】環球關注的環境問題
美股周二上升，道指升54點，港股今早低開45點，早段跌幅曾擴大至近200點，恒生指數半日跌118點，報25595點，成交620億元。恒生科技指數跌0.6%，報6669點。騰訊 （00700） 逆市升0.9%；藥明生物 （02269） 升逾1%；網易 （09999） 績後跌逾3%；車股普遍逆市升，內房偏軟。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
即市走勢︰
【13：34】敏華 （00425） 升逾12%，高見38元。大摩予敏實「增持」評級，相信股價未來15日內將上升。
【13：27】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 跌近4%，低見219.2元；瑞聲 （02018） 逆市升1%，高見34.7元。
【13：20】贛鋒鋰業 （01772） 股價升逾4%，高見146元，大和重申「買入」評級。
【13：19】堡獅龍 （00592） 升近18%，高見1.25元，成交4292萬元。
【13：11】和鉑醫藥 （02142） 午後升一成，高見8.78元。
【13：09】【新股IPO】百心安2185招股 一手入場費約12389元 孖展錄3048萬仍未足額
【13：02】德永佳 （00321） 績後升逾3%，高見1.69元。
【13：00】恒指午後初段跌約65點，報25648點；科指跌0.5%，報6680點。
【12：52】【內房危機】雅居樂已全數贖回未償還優先票據 不會對財務造成重大影響
【12：50】錦江資本 （02006） 午後停牌，今早曾破頂高見2.34元，停牌前報2.32元，升17.2%。
【12：33】恒指黑期跌約122點報25572點。
【12：00】【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3% 早前傳高管擬以每股4元私有化
【12：00】恒生指數半日跌118點，報25595點，成交620億元。恒生科技指數跌0.6%，報6669點。騰訊 （00700） 逆市升0.9%；藥明生物 （02269） 升逾1%；網易 （09999） 績後跌逾3%；車股普遍逆市升，內房偏軟。
【11：49】港股中午收市前跌約133點，報25582點；科指跌0.7%，報6662點。
【11：49】【停牌至今】華晨中國獨立調查指內部管治及監控存隱憂 續停牌待履行復牌指引
【11：38】【內房危機】佳兆業再被惠譽降級至C 一個月內降6級
【11：30】上證半日升0.2%；深證升0.4%；創業板指升0.6%。
【11：29】【恒大3333】恒大旗下房車寶數個區域公司擬解散 原計劃最快今年底上市
【11：24】新東方在綫 （01797） 今早逆市再升逾9%，高見6.55元。
【11：20】比特幣跌穿59000美元，火幣科技 （01611） 跌0.1%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；雄岸科技 （01647） 跌近1%；美圖 （01357） 逆市升0.6%。
【10：49】【盈利預告】博雅互動料今年頭9個月虧損減少 受惠收入增加及管理費降
【10：48】內地確保冬季高峰時段發電能力高於去年同期水平，部分電力股逆市向上，潤電 （00836） 升近3%；中國電力 （02380） 升逾1%。
【10：43】【新股IPO】中國中免在港第二上市計劃已獲港交所批准 集資最多468億、較早前市傳規模大幅下調
【10：28】騰訊 （00700） 升幅擴大至近1%，高見507元。
【10：26】大市最新跌幅略收窄至百點以內，恒指報25618點，跌95點；科指跌0.8%，報6659點。
【10：18】【股份回A】百濟神州獲中證監批准上海科創板IPO註冊
【10：18】【恒大3333】恒大據報精簡內部架構、合併多部門 月底前完成
【10：12】金山軟件 （03888） 績後靠穩升0.3%，報37.25元。金山軟件第3季股東應佔溢利5.65億元人民幣，按年下跌15%。
【10：12】保利協鑫 （03800） 跌4%，低見30.8元。
【10：07】騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.1%，報503元。
【09：59】內房向下，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌逾2%；融創 （01918） 跌逾4%；碧桂園 （02007） 跌逾1%；雅居樂 （03383） 跌逾2%。
【09：56】新秀麗 （01910） 逆市升逾3%，破頂高見19.5元。
【09：52】友邦 （01299） 回吐近1%，低見84.85元。
【09：47】美團 （03690） 早段跌逾2%，低見290.4元；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.3%；小米 （01810） 跌近1%。
【09：43】【內房危機】標普連降奧園評級至CCC 料有債務違約風險
【09：40】泡泡瑪特 （09992） 跌逾4%，低見57.25元，成交近60億元。
【09：39】港股早段跌逾100點，恒指報25585點，跌125點；科指跌1.3%，報6628點。
【09：37】恒大 （03333） 逆市升近3%，高見2.91元。
【恒大3333】傳許家印變賣個人資產 近月為恒大注資70億人幣
【09：36】【盈喜】珩灣科技頭10個月溢利較去年全年高約18.3% 受惠路由器銷量升
【09：33】小鵬汽車 （09868） 升逾3%，破頂高見199.1元；理想汽車 （02015） 升逾6%，高見128.6元；比亞迪 （01211） 升逾1%，高見304.2元。另外，吉利 （00175） 升近1%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升逾1%。
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成 市值超越福特、直逼通用汽車
【09：26】濠賭股銀娛 （00027） 回吐跌0.8%；金沙 （01928） 平開。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升近1%；澳博 （00880） 升0.8%；新濠 （00200） 升1%。澳門特區行政長官賀一誠表示，正盡快推進博彩法修訂，但如有必要，博彩牌照可延長至明年6月到期之後。
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後 濠賭股偷步升
【09：22】深藍科技 （01950） 主要股東易手予周楚龍，佔21.7%股權，深藍科技股價升高開逾14%。
【09：22】恒生指數開報25667點，跌45點。恒生科技指數跌0.6%，報6672點。網易 （09999） 績後跌近5%；騰訊 （00700） 逆市升0.3%；藥明生物 （02269） 升逾3%；雷蛇 （01337） 回吐逾3%。
【網易業績】網易：已做好元宇宙技術及規劃準備 上季遊戲淨收入增14.7% 《哈利波特》手遊明年上半年進軍海外（第二版）
【新股IPO】網易雲音樂通過聆訊 監管風暴後首隻焦點科技股IPO
【雷蛇私有化？】雷蛇高管擬以每股4元私有化、作價近350億元 股價飈逾11%至半年高
【09：13】期指開報25567點，跌67點或或0.3%。
【08：57】恒指黑期跌79點，報25615點；道指期貨升20點，報36163點。
【07：45】港股ADR收報25626點，跌86點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.93元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報503.24元，較港收市價高0.74元或近0.2%。
【07：30】美國10月零售銷售按月上升1.7%，創7個月來最高，盡管聯儲局官員「放鷹」，零售數據及零售股業績均優於預期，帶動美股上升，道指收市升54點，報36142點；標指升18點，報4700點；納指升120點，報15973點。
【開市9點半】網易業績勝預期、網易雲音樂通過聆訊 瑞銀2022年薦四大投資主題
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責任編輯︰梁浩碩