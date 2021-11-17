【港股市況】恒生指數低開45點　網易績後挫近半成（不斷更新）

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【ET開市直擊】澳門派錢 濠賭股先贏錢 季檢在即 潛力藍籌要識（歡迎到本節目留言區即時交流）
美股周二上升，道指升54點，港股今早低開，恒生指數開報25667點，跌45點。恒生科技指數跌0.6%，報6672點。網易 （09999） 績後跌近5%；騰訊 （00700） 逆市升0.3%；藥明生物 （02269） 升逾3%；雷蛇 （01337） 回吐逾3%。
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即市走勢︰
【09：26】濠賭股銀娛 （00027） 回吐跌0.8%；金沙 （01928） 平開。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升近1%；澳博 （00880） 升0.8%；新濠 （00200） 升1%。澳門特區行政長官賀一誠表示，正盡快推進博彩法修訂，但如有必要，博彩牌照可延長至明年6月到期之後。
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後 濠賭股偷步升
【09：22】深藍科技 （01950） 主要股東易手予周楚龍，佔21.7%股權，深藍科技股價升高開逾14%。
【09：22】恒生指數開報25667點，跌45點。恒生科技指數跌0.6%，報6672點。網易 （09999） 績後跌近5%；騰訊 （00700） 逆市升0.3%；藥明生物 （02269） 升逾3%；雷蛇 （01337） 回吐逾3%。
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【09：13】期指開報25567點，跌67點或或0.3%。
【08：57】恒指黑期跌79點，報25615點；道指期貨升20點，報36163點。
【07：45】港股ADR收報25626點，跌86點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.93元，較港收市價高0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報503.24元，較港收市價高0.74元或近0.2%。
【07：30】美國10月零售銷售按月上升1.7%，創7個月來最高，盡管聯儲局官員「放鷹」，零售數據及零售股業績均優於預期，帶動美股上升，道指收市升54點，報36142點；標指升18點，報4700點；納指升120點，報15973點。
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責任編輯︰梁浩碩