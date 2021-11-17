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【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車

股市 08:22 2021/11/17

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【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車

被指為Tesla（美：TSLA）勁敵的電動車初創Lucid（美︰LCID）股價績後造好，升逾兩成，市值升至898.7億美元，市值超越福特（美︰F）的790億美元，直逼通用汽車（美︰GM）的909億美元。Lucid股價收報55.52美元，升23.7%，盤後再升4%，報57.8美元。

Lucid高層對前景表示樂觀，強調對其首款車型Lucid Air的預訂有所增加，並計劃擴大其亞利桑那州工廠的產量。Lucid指，客戶預訂量已超過1.7萬輛，高於第三季度的1.3萬輛，又確認明年生產目標2萬輛。

其他電動車股亦造好，其中Tesla（美︰TSLA）升近4.1%，收報1054.73美元。另外，「Tesla殺手」Rivian（美：RIVN）股價升15%，收報172.01美元，市場達1467億美元，高於Volkswagen（美︰VOW3）近1216億美元市值。

【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛

【RIVN】Rivian上市次日市值破千億美元　股價再升5%　馬斯克：Rivian須克服兩大難關

責任編輯︰梁浩碩

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