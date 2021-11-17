  • 22°C
香港時間 : 20211117日 (三) 07:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】逾4200億資金 罕有狂谷三大電動車股

股市 07:00 2021/11/17

分享：

美國總統拜登表示，將在4天內決定新任聯儲局主席人選。滙市近日波動，美滙指數高見95.98， 歐元及澳元急跌，日圓跌見114.85， 創4年半低位。

美國零售數據佳，刺激美股造好，納指升1%，升近16000點關口。

資金狂谷Rivian、Lucid電動車股 Tesla跟升4%

美股三大電動車股罕有一齊成為成交三大活躍股份。

Tesla創辦人馬斯克周一再減持9億美元，不過，Tesla周二股價反彈4%，結束3連跌，收報1054.73美元，成交達270億美元，為成交最活躍美股。

被視為Tesla競爭對手的Rivian，股價再抽升15%，成交緊隨其後，達153億美元。

嶄露頭角的電動汽車公司Lucid集團，股價更大升24%，成交124億美元。

恒指夜期跌48點 網易美股績後低港5%

恒指夜期跌48點，科技股ADR走勢偏軟。

美團 （03690） ADR及阿里 （09988） 美股低港近1%。

另外，雖然網易業績符市場預期，經調整利潤升半成，但網易美股股價仍低港5%。

對於大熱的元宇宙概念，首席執行官丁磊在分析員會議上表示，元宇宙的確是非常火的概念，但老實說，目前誰也沒有技術到元宇宙。

網易已做好元宇宙的技術和規劃準備，一旦時機成熟，網易可能跑得比誰都快。

澳門特首：博彩牌照可延至明年6月到期之後

賭股近日回升，澳門特區行政長官賀一誠表示，正在儘快推進博彩法修訂，但按照目前的體系，如有必要，博彩牌照可延長至明年6月到期之後，減輕了市場對續牌的憂慮。

 

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】美股突憂通脹 美滙見今年高 美股轉跌
2021/11/16
【ET財經早點1分鐘】美股突憂通脹 美滙見今年高 美股轉跌
【ET財經早點1分鐘】港股本周聚焦阿里等科技股業績 北交所開市81隻股份啟航
2021/11/15
【ET財經早點1分鐘】港股本周聚焦阿里等科技股業績 北交所開市81隻股份啟航
【ET財經早點1分鐘】Nvidia及AMD造好 恒指夜期漲219點 中概股齊升
2021/11/12
【ET財經早點1分鐘】Nvidia及AMD造好 恒指夜期漲219點 中概股齊升
【ET財經早點1分鐘】美通脹30年最勁累納指急挫1.7 恒指夜期跌191點
2021/11/11
【ET財經早點1分鐘】美通脹30年最勁累納指急挫1.7 恒指夜期跌191點
【ET財經早點1分鐘】Tesla恐慌急瀉12%美股回吐 恒指夜期跌89點觀望騰訊業績
2021/11/10
【ET財經早點1分鐘】Tesla恐慌急瀉12%美股回吐 恒指夜期跌89點觀望騰訊業績
電動車 汽車 ADR 美股 美國 行政 納斯達克綜合指數 歐元 美元

上一篇文章

【ET開市直擊】澳門派錢　濠賭股先贏錢 季檢在即　潛力藍籌要識（歡迎到本節目留言區即時交流）

下一篇文章

【開市9點半】網易業績勝預期、網易雲音樂通過聆訊　瑞銀2022年薦四大投資主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛
【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛
【新股IPO】百心安2185今日起招股　一手入場費約12389元　孖展未足額
【新股IPO】百心安2185今日起招股　一手入場費約12389元　孖展未足額
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【雷蛇私有化？】雷蛇高管擬以每股4元私有化、作價近350億元　股價飈逾11%至半年高
【雷蛇私有化？】雷蛇高管擬以每股4元私有化、作價近350億元　股價飈逾11%至半年高
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款