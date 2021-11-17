【ET財經早點1分鐘】逾4200億資金 罕有狂谷三大電動車股

美國總統拜登表示，將在4天內決定新任聯儲局主席人選。滙市近日波動，美滙指數高見95.98， 歐元及澳元急跌，日圓跌見114.85， 創4年半低位。

美國零售數據佳，刺激美股造好，納指升1%，升近16000點關口。

資金狂谷Rivian、Lucid電動車股 Tesla跟升4%

美股三大電動車股罕有一齊成為成交三大活躍股份。

Tesla創辦人馬斯克周一再減持9億美元，不過，Tesla周二股價反彈4%，結束3連跌，收報1054.73美元，成交達270億美元，為成交最活躍美股。

被視為Tesla競爭對手的Rivian，股價再抽升15%，成交緊隨其後，達153億美元。

嶄露頭角的電動汽車公司Lucid集團，股價更大升24%，成交124億美元。

恒指夜期跌48點 網易美股績後低港5%

恒指夜期跌48點，科技股ADR走勢偏軟。

美團 （03690） ADR及阿里 （09988） 美股低港近1%。

另外，雖然網易業績符市場預期，經調整利潤升半成，但網易美股股價仍低港5%。

對於大熱的元宇宙概念，首席執行官丁磊在分析員會議上表示，元宇宙的確是非常火的概念，但老實說，目前誰也沒有技術到元宇宙。

網易已做好元宇宙的技術和規劃準備，一旦時機成熟，網易可能跑得比誰都快。

澳門特首：博彩牌照可延至明年6月到期之後

賭股近日回升，澳門特區行政長官賀一誠表示，正在儘快推進博彩法修訂，但按照目前的體系，如有必要，博彩牌照可延長至明年6月到期之後，減輕了市場對續牌的憂慮。