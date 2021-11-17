【名人專訪】由月薪2900元到踏上奧運舞台之路 香港劍擊隊領軍人物張小倫：「商界支持是對運動員的肯定」

港隊於東京奧運大豐收，其中劍擊隊男子花劍代表張家朗，歷史性為香港奪得有史以來第二面奧運金牌；由張家朗、張小倫、蔡俊彥及吳諾弘組成的香港男子劍擊隊，也於奧運花劍團體賽得到第七名，是次劍擊隊奪得佳績，成為不少人茶餘飯後話題，多位隊員於回港後更屢獲商戶邀請出席品牌活動及做代言人，劍擊隊的領軍人物張小倫就是其中之一，最近的曝光率也很高。他表示，商界對運動員的支持，絕對是對他們的一個肯定。

今年36歲的張小倫，早於2005年已加入香港男子花劍隊，成為全職運動員至今已達16年，是香港劍擊隊中資歷最深的隊員，也是隊中的靈魂人物，被稱為「大師兄」。多年來他勇奪協助團隊奪得多個獎項，包括在2010年的廣州亞運會取得男子鈍劍個人銀牌及男子鈍劍團體銅牌；2014年的南韓亞運會贏得男子鈍劍團體賽銅牌，更於2018年亞洲劍擊錦標賽中個人賽勇奪冠軍。

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張小倫的劍擊之旅，原來於中學時才開始，身高達188厘米的他，幾乎所有運動他也有參與：羽毛球、排球、乒乓球及田徑，雄霸各項校際比賽。其後他有機會接觸到劍擊，一試便愛上這項運動，不斷參加校際劍擊比賽及公開賽事，更獲體育學院的教練賞識，邀請他接受青少年劍擊的訓練，令他真正踏上劍擊運動員之路，在2005年加入香港劍擊隊，成為全職運動員。

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他的運動員之路猶如電影情節，充滿高低起跌，也多次萌起退役的念頭，卻全因對運動的堅持及執着，造就他多次帶領香港劍擊隊創下香港體壇歷史，也令他成為劍擊隊的靈魂人物。他回憶道：「我決定轉做全職運動員，是由於我想去世界更高的舞台。」不過，要成為全職運動員，絕對是個艱難的抉擇，皆因當時運動員的收入實在低得可憐，每月薪金只有約2,900元，當時他的家人也十分反對他個決定。

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決定投身運動員時，張小倫將所有時間投放在這個都運動上，不斷做訓練及出外比賽。經過多年的苦練，他於2010年時的廣州亞運會取得男子鈍劍個人銀牌及男子鈍劍團體銅牌，引起了全港極大的關注，港人也對「張小倫」這位運動員開始有所認識。原打算乘勝追擊，向2012年倫敦奧運邁進，殊不知於比賽時卻遇上椎間盤突出的傷患。最後他以自己的意志去恢復去復元，3個月間不斷做治療、做針灸、游水及吃藥。及至3個月後，他以毅力戰勝了傷患，奇迹康復。康復後張小倫以為自己的運動生涯已完結，在教練的苦勸下，張小倫再回歸訓練，更於2013年迎來大豐收，先在亞洲賽個人賽摘銅，再於世界賽闖進8強，同年年底在天津舉行的東亞運動會，張小倫帶領港隊反勝中國封王，成一時佳話。

及至2018年的亞洲錦標賽，張小倫視此項比賽為運動員生涯中最後一戰，怎知在亳無包袱的情況下，他反而打出好成績，勇奪亞洲劍擊錦標賽個人賽冠軍，那時他的教練再游說他參加2020年東京奧運。「當時我已是30多歲，距離奧運還餘下一年多的時間。於是我就作出了一個很大的決定，在2019年將所有的餐廳賣出去，專注為奧運做準備。」

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最後幸運地上到東京奧運的尾班車，取得奧運資格，「我發夢也想不到我們可以以團體的方式出戰奧運，全世界只得8隊人可以參加奧運，包括世界排名第四名，以及四大洲的第一名；而我們就贏了中國、日本及韓國，取得出綫權，其實我已經覺得是成功了。」之後劍擊團隊在奧運的佳績，全港市民也有目共睹。

香港運動員在東京奧運取得歷史性佳績，行政長官林鄭月娥更高調宣布五項措施支援體育發展。不過原來風光背後，香港運動員收入偏低的情況是個不爭的事實，體育學院全職運動員的起薪僅7,130元。張小倫指出，現時全職運動員的收入已較他16年前入行前高出很多，但作為運動員的難處，是在比賽中有成績才有機會加人工。他以自己為例子說：「經過出外比賽取得多次獎項，我的工資才慢慢由2,900多元，上升至8,000多……1.5萬元……2.7萬元，及至奧運後才加至3.8萬多元，但是我是去到奧運的舞台才達到這一個工資，有多少個運動員能夠有機會到這個層次呢？當然這一個工資升幅要持續有成績才可以達到，如果一個運動員持續沒有太好的成績，工資會愈來愈低。」

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運動員收入不太高，他認為商界對於運動員的支持有很大幫助。「今次奧運完結後我們回來香港，其實多了很多商家找運動員去拍廣告，以及做分享活動等，這樣絕對會支持到運動員的生涯及協助他們爭取更好的成績，多了收入、多了商家贊助及多了曝光率，自然令他們覺得自己有一定的地位，就會更加努力去爭取更好的成績。」

張小倫續稱，運動員跟商家可以達到雙贏的局面，「坦白說，如果今次沒有太多商家去支持我，可能我未必會繼續打劍；由於得到商界的贊助及支持，他們鼓勵我不要退下來，希望我再打多兩年比賽，這對我來說是一個很好的肯定。當運動員明白到有人支持，他在運動上也會表現得更努力，也能提升他們的個人價值及得到肯定；運動員的表現好，自然就會有更多商家去支持，其實是一個良性的循環來的。」

以上內容輯錄自734期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍