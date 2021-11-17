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【著數優惠】yuu獎賞計劃新設APP內買保險功能 購保險計劃可賺額外10,000積分

理財智慧 10:01 2021/11/17

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牛奶公司旗下、全港最大型消費獎賞計劃yuu，於去年7月底推出，現時已獲超過370萬用戶使用，yuu最近推出全能APP內功能「yuu保險」，用戶可在APP內購買安聯保險、安達保險與恒生保險*的保險計劃，同時賺取額外的 yuu積分。

是次yuu聯同以上三大保險公司攜手，涉足保險業務，會員透過yuu APP 簡單步驟，於任何地方都能輕鬆購買保險，快捷方便，更可賺取獎賞。yuu保險現時特選三個保險類別，包括家居、私家車及人壽保險，稍後將推出更多保險計劃。

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】 打工仔抱怨供樓生活質素變差 每月剩不足1萬洗費 需節衣縮食度日，詳見【下一頁


yuu 會員更可免費登記享有安逹保險的「安達新冠疫苗保障」，一旦接種後出現不良反應或不幸確診，均可獲得保障。

【退休部署】想要退休生活過得好有何辦法？ 富達教你如何計劃，詳見【下一頁


透過投保 yuu 保險，會員每繳交保費1元，可賺1 yuu 積分，而投保指定保險計劃更可於指定期間於香港內的萬寧、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreeSixty、Oliver’s The Delicatessen 及/或 Jasons ichiba 每消費 HK$1 將獲取 1X 額外積分。

【樓市熱話】儲錢 VS 買舊樓 打工仔置業感猶豫 50萬積蓄望400萬左右能上車，詳見【下一頁


為慶祝 yuu 保險登場，在 2021 年 11 月 17 日至 12 月 1日期間，yuu 會員凡透過 yuu 保險投保三項指定保險計劃的任何一項，即可賺取額外10,000yuu 積分；如投保全部三項保險計劃，更可賺取高達30,000 yuu 積分。

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記者：陳詠妍
 

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