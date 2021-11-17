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【開市9點半】網易業績勝預期、網易雲音樂通過聆訊　瑞銀2022年薦四大投資主題

股市 06:45 2021/11/17

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港股迎多重利好：（1）歷時逾3小時的「習拜會」昨結束，會晤坦率和有成效；（2）傳遊戲版號恢復審批，科網股投資氣氛恢復；（3）網易雲音樂通過聯交所上市聆訊，有望在7月監管風暴後，首度打破「冰封」的互聯網IPO市場。

另外，網易 （09999） 昨日公布業績勝預期，首席執行官丁磊表示，網易已做好元宇宙的技術和規劃準備，一旦時機成熟，網易可能跑得比誰都快。

*今早9時《ET開市直擊》唐牛為你分析焦點股，捕捉投資機遇*【按此】

新聞重點

1.【網易業績】網易：已做好元宇宙技術及規劃準備　上季遊戲淨收入增14.7%

2.【2022展望】瑞銀孟磊：A股明年有一成上升空間　建議關注四大投資主題

3.【恒大】傳許家印變賣個人資產　近月為恒大注資70億人幣

4.【美國經濟數據】美國10月零售銷售按月升1.7%　創7個月最高

5.【高息股攻略】邊隻內房逾13厘股息率　大行唱好配股動作、潛在上升空間逾9成

6.【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升

7.【雷蛇私有化？】雷蛇高管擬以每股4元私有化、作價近350億元

8.【新股IPO】網易雲音樂通過聆訊　監管風暴後首隻焦點科技股IPO

9.【ESG】財庫局陳浩濂：ESG、綠色金融將成資金流入低碳經濟關鍵

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 雷蛇（01337） 中國恒大（03333） 元宇宙 遊戲 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

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