【開市9點半】網易業績勝預期、網易雲音樂通過聆訊　瑞銀2022年薦四大投資主題

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【ET財經早點1分鐘】逾4200億資金 罕有狂谷三大電動車股
港股迎多重利好：（1）歷時逾3小時的「習拜會」昨結束，會晤坦率和有成效；（2）傳遊戲版號恢復審批，科網股投資氣氛恢復；（3）網易雲音樂通過聯交所上市聆訊，有望在7月監管風暴後，首度打破「冰封」的互聯網IPO市場。
另外，網易 （09999） 昨日公布業績勝預期，首席執行官丁磊表示，網易已做好元宇宙的技術和規劃準備，一旦時機成熟，網易可能跑得比誰都快。
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新聞重點
1.【網易業績】網易：已做好元宇宙技術及規劃準備 上季遊戲淨收入增14.7%
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欄名 : 開市9點半