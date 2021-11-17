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【ET開市直擊】澳門派錢　濠賭股先贏錢 季檢在即　潛力藍籌要識（附Time code）

股市 08:50 2021/11/17

分享：

澳門行政長官賀一誠宣布繼續向永久居民派1萬澳門元，而非永久居民亦會派6,000澳門元。澳門博彩股上日彈升，短綫有否炒作空間？獨立股評人唐牛於《ET開市直擊》為你分析港股形勢！

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　恒指升勢可延續？
00：39 - 美股三大指數向上　零售數據佳
01：05 - Tesla反彈4%　Rivian上市不足一星期升逾七成
02：05 - 外圍市場焦點速覽
04：00 - 車股、元宇宙概念愈升愈有
04：37 - 車股現水平怎部署？唐牛：順勢而為→【按此速睇】
06：48 - 美股分析：Rivian 買賣策略
09：36 - 元宇宙概念股怎選？NVDIA、META、Micrsoft、MTTR、ROBLOX、
12：50 - 港股上日市況速覽
13：43 - 港股反彈勢頭可持續多久？→【按此速睇】
16：44 - 內地遊戲版號有望恢復審批　談網易 （09999） 、金山軟件 （03888） 業績
18：03 - 科網股氣氛轉樂觀　可以重新吸納？談網易 （09999） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 買賣策略→【按此速睇】
19：51 - 科網股之中　網易 （09999） 更值搏話你知點解
21：59 - 個股分析：金山軟件 （03888） 前景點睇
23：04 - 澳門再派錢＋賭牌疑慮釋除　濠賭股怎看？談銀娛 （00027）
25：25 - 恒指周五季檢　潛力染藍股逐隻捉－談農夫山泉 （09633）
28：41 - 搏潛力染藍股　唐牛吼藥明康德 （02359）
29：30 - 港股早段市況速覽
29：49 - ET個股推介－敏華控股 （01999）
30：52 - 個股分析：創科 （00669）
32：38 - 觀眾問股：Rivian（ RIVN）已有貨短綫怎操作
33：30 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）想加注有何建議
34：30 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）、Rivian（ RIVN）、Lucid（LCID）倉位怎分布？
36：27 - 觀眾問股：Nvidia（NVDA）想加注怎建議
37：25 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 等爆邊？上望幾多？
38：22 - 觀眾問股：網易 （09999） 買賣策略
39：05 - 觀眾問股：偉易達 （00303） 前景怎分析
41：08 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 前景如何
42：38 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 開PUT好不好？
43：27 - 觀眾問股：Tesla概念股：力勁 （00558） 無貨可以買嗎？
45：00 - 觀眾問股：Tesla概念股：億和 （00838） 業務怎分析？
46：27 - 觀眾問股：Tesla概念股：耐世特 （01316） 業務怎分析？
47：10 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 及其他風電股分析
47：53 - 觀眾問股：東岳 （00189） 已炒完？
48：50 - 觀眾問股：澳博 （00880） 10.8元有貨怎辦
49：48 - 觀眾問股：融創服務 （01516） 14.16元有貨怎操作
50：42 - 觀眾問股：堡獅龍 （00592） 前景點睇？
52：22 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 染藍機會大不大？
53：33 - 觀眾問股：建滔 （00148） 買賣操作
55：05 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 可以買嗎？
55：41 - 觀眾問股：美股Avis（CAR.US）150美元有兩股可以加注嗎？
56：48 - 觀眾問股：美股Roblox（RBLX.US）107美元有貨怎操作
57：35 - 港股早段市況速報
59：40 - 財經日誌提提你
59：49 - 唐牛分享每日炒股策略

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