【ET開市直擊】澳門派錢　濠賭股先贏錢 季檢在即　潛力藍籌要識（附Time code）

澳門行政長官賀一誠宣布繼續向永久居民派1萬澳門元，而非永久居民亦會派6,000澳門元。澳門博彩股上日彈升，短綫有否炒作空間？獨立股評人唐牛於《ET開市直擊》為你分析港股形勢！

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00：00 - 港股焦點速覽 恒指升勢可延續？

00：39 - 美股三大指數向上 零售數據佳

01：05 - Tesla反彈4% Rivian上市不足一星期升逾七成

02：05 - 外圍市場焦點速覽

04：00 - 車股、元宇宙概念愈升愈有

04：37 - 車股現水平怎部署？唐牛：順勢而為→【按此速睇】

06：48 - 美股分析：Rivian 買賣策略

09：36 - 元宇宙概念股怎選？NVDIA、META、Micrsoft、MTTR、ROBLOX、

12：50 - 港股上日市況速覽

13：43 - 港股反彈勢頭可持續多久？→【按此速睇】

16：44 - 內地遊戲版號有望恢復審批 談網易 （09999） 、金山軟件 （03888） 業績

18：03 - 科網股氣氛轉樂觀 可以重新吸納？談網易 （09999） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 買賣策略→【按此速睇】

19：51 - 科網股之中 網易 （09999） 更值搏話你知點解

21：59 - 個股分析：金山軟件 （03888） 前景點睇

23：04 - 澳門再派錢＋賭牌疑慮釋除 濠賭股怎看？談銀娛 （00027）

25：25 - 恒指周五季檢 潛力染藍股逐隻捉－談農夫山泉 （09633）

28：41 - 搏潛力染藍股 唐牛吼藥明康德 （02359）

29：30 - 港股早段市況速覽

29：49 - ET個股推介－敏華控股 （01999）

30：52 - 個股分析：創科 （00669）

32：38 - 觀眾問股：Rivian（ RIVN）已有貨短綫怎操作

33：30 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）想加注有何建議

34：30 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）、Rivian（ RIVN）、Lucid（LCID）倉位怎分布？

36：27 - 觀眾問股：Nvidia（NVDA）想加注怎建議

37：25 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 等爆邊？上望幾多？

38：22 - 觀眾問股：網易 （09999） 買賣策略

39：05 - 觀眾問股：偉易達 （00303） 前景怎分析

41：08 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 前景如何

42：38 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 開PUT好不好？

43：27 - 觀眾問股：Tesla概念股：力勁 （00558） 無貨可以買嗎？

45：00 - 觀眾問股：Tesla概念股：億和 （00838） 業務怎分析？

46：27 - 觀眾問股：Tesla概念股：耐世特 （01316） 業務怎分析？

47：10 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 及其他風電股分析

47：53 - 觀眾問股：東岳 （00189） 已炒完？

48：50 - 觀眾問股：澳博 （00880） 10.8元有貨怎辦

49：48 - 觀眾問股：融創服務 （01516） 14.16元有貨怎操作

50：42 - 觀眾問股：堡獅龍 （00592） 前景點睇？

52：22 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 染藍機會大不大？

53：33 - 觀眾問股：建滔 （00148） 買賣操作

55：05 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 可以買嗎？

55：41 - 觀眾問股：美股Avis（CAR.US）150美元有兩股可以加注嗎？

56：48 - 觀眾問股：美股Roblox（RBLX.US）107美元有貨怎操作

57：35 - 港股早段市況速報

59：40 - 財經日誌提提你

59：49 - 唐牛分享每日炒股策略

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