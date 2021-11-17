【ET開市直擊】澳門派錢 濠賭股先贏錢 季檢在即 潛力藍籌要識（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:15 2021/11/17 分享： 澳門行政長官賀一誠宣布繼續向永久居民派1萬澳門元，而非永久居民亦會派6,000澳門元。澳門博彩股上日彈升，短綫有否炒作空間？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你分析港股形勢！ 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 立即登入HKET「財經台」 *重溫上日《ET開市直擊》*【按此-附time code】 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 2021/11/16 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 2021/11/15 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 2021/11/15 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 2021/11/12 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月8日-12日） 2021/11/11 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月8日-12日） 賀一誠 博彩 港股 股票