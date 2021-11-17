【網購商機】玩具反斗城力攻網銷市場　夥支付平台Adyen加強CRM提升滲透率

▲ 除了支付系統，Adyen擁有完整的客戶關係管理（CRM）系統，可為品牌提供實用的實時數據。（玩具反斗城提供圖片）

在疫情期間，不少企業亦加快數碼轉型，希望令線上線下可以無縫對接。玩具反斗城今日宣布，在亞洲多個市場選用線上支付服務供應商Adyen，盼改善電商服務。同時品牌藉改善客戶關係管理，加強線上滲透率。

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玩具反斗城使用Adyen系統後，香港顧客將可以使用Visa、萬事達卡、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay及WeChat Pay HK。

玩具反斗城發言人透露，透過擴展線上業務，其品牌和產品可接觸到更多區内的兒童和家庭，而這些顧客都有著不同的購物習慣。除了支付系統，Adyen擁有完整的客戶關係管理（CRM）系統，可為品牌提供實用的實時數據，有助完善市場營銷計劃及滿足一直改變的客戶需求，加快品牌線上滲透率的增長。

零售商有意識改變更重要

Adyen香港區主管鄧啟俊表示，今次與玩具反斗城的合作由籌備至正式推行，為期2個月左右，主要為玩具反斗城整合新舊系統、提供員工內部訓練。他續指，Adyen拓展本港市場至今3年，發現近2年的轉變很大。

鄧啟俊又稱，由於疫情爆發，令更多零售商轉攻網上，他們有意識改變原有模式。以往Adyen集中拓展國際品牌的顧客，因內部較複雜，較容易體會Adyen系統提供的好處。但鄧發現，企業是否有意識改變、發展方向才是更重要。

短期內Adyen亦會夥拍香港本土零售商合作，截至明年3月亦會陸續與其他品牌合作。他又分享，一些售賣高價產品、講求顧客體驗的零售商，將會更樂意轉用新的支付系統。

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記者：葉泳珊