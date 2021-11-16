【利率過渡】金管局：年內約800張LIBOR定價貸款仍待處理　面值1000億元、過渡進展良好

▲ 金管局副總裁阮國恒表示，香港銀行業在利率過渡準備上進度良好，坦言年底前800張待處理的合約「並不感到擔心」。（資料圖片）

隨著大部分倫敦銀行同業拆息（LIBOR）今年底後將停止發布，國際一直著手制定LIBOR備用參考利率及利率過渡的準備工作。香港方面，金管局副總裁阮國恒表示，截至9月底止，有700、800張以LIBOR定價的貸款合約需要在年底前處理修訂，面值約1,000億元。

阮國恒指，雖然港元隔夜平均指數（HONIA）已指定為香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率，但目前並無計劃停止發布HIBOR，會繼續以兩者並行定價。

截至今年9月底止，香港銀行體系以LIBOR作為參考利率的資產及負債分別4.3萬億元及1.2萬億元，而相關的衍生工具合約名義總值34.9萬億元。當中，有4%合約會在LIBOR停止發布後到期且未有完善的備用條款，因而需要修訂，涉及金額1.6萬億元。

金管局：港銀過渡進度理想 將助港府發10億元HONIA計價票據

其中，因參考利率今年後停止發布、而需要在今年內處理的LIBOR合約數目約1,110張，當中700至800張為貸款合約，總值1,000億元、另有200至300張為衍生工具合約。

金管局助理總裁陳景宏補充，根據最新從業界收集的數據，年底前待處理的貸款合約數目再大幅減少，個別銀行的待處理合約減半、部分更減至只有三分一。

阮國恒形容，業界整體過渡情況理想、已完成80%的準備工作，未虞年內待修訂的LIBOR合約會引起法律問題及營運風險，又強調銀行應以公平待客原則處理紛爭。

此外，阮國恒引述國際研究指，目前LIBOR備用參考利率目前在國際仍未廣泛採用，當局已經在去年中要求銀行，今年起向客戶提供以備用參考利率定價的產品，並銀行積極推廣。

而金管局明日（17日）將會協助政府發行10億元以HONIA計價的票據，以推動備用參考利率的發展。

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