【新股IPO】網易雲音樂通過聆訊　監管風暴後首隻焦點科技股IPO

▲ 【新股IPO】網易雲音樂通過聆訊 監管風暴後首隻科技股IPO

在內地監管風暴後，首隻互聯網股份推進來港上市，網易 （09999） 旗下的音樂業務網易雲音樂（Cloud Village）於港交所通過上市聆訊，外電消息指，網易雲音樂計劃集資10億美元。

據初步招股文件，截至6月30日止半年，收入31.84億元（人民幣，下同），按年增長61%；虧損38.09億元，按年增2.7倍；經調整虧損5.3億元，按年虧損收窄36%。

在綫音樂服務月活躍用戶由2018年的1.05億人，增至2021年6月的1.85億人。付費用戶由2018年的420萬人，增至2021年6月的2610萬人。不過，每戶每月付費由2018年的8.9元（人民幣，下同），減至2021年6月的6.8元。在綫音樂服務收入由2018年的10億元，增至2021年6月的16億元。

至於社交娛樂服務及其他的付費用戶49.6萬人，月費526.5元，月活躍用戶為1910萬人。社交娛樂服務收入及其他的收入為16億元。

風險披露

值得留意的是風險披露，因業務產生並處理大量數據，須遵守中國及其他司法轄區有關數據隱私及安全的法律法規，不當使用或披露數據均可能對業務及前景造成重大不利影響。法規包括：

1.《個人信息保護法》、

2.《數據安全法》、

3.《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》（「《7月6日意見》」）、

4.《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》（「《網絡安全審查辦法草案》」）、

5.《數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）》、

6.《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》（「《數據安全條例草案》」）

網易雲音樂指，中國的互聯網、音樂、直播及在線娛樂行業受到高度監管。缺少適用於業務營運的任何必要批准、證照、許可、登記或備案，或者適用的法律法規或政府政策發生任何變化，均可能會對業務、前景和經營業績造成重大不利影響。

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記者：譚志偉