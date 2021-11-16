【薪酬趨勢】2021年本港實際薪酬增長為1.1% 惟仍落後新加坡、台灣及韓國等

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全球顧問機構ECA International今日（16日）公布最新「薪酬趨勢調查報告」結果，發現在2021年，本港僱員的平均薪酬增長為2.5%，略高於企業在去年調查報告中預測的2.1%。儘管如此，企業預計2022年經濟復甦將達致更高水平，預料薪酬將提高3.2%。考慮到明年的預期通脹因素（2.1%），預計2022年撇除通脹率後，本港僱員的實際薪酬增長將為1.1%，接近今年實際薪酬增長0.6%的兩倍。
ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示：「希望香港僱員對於預期在2022年看到薪酬再次上漲，尤其是在扣除通脹前平均增長達3.2%，而感到高興。亞太地區的僱主對於明年的經濟前景越來越樂觀，而且隨著全球開始逐步重新開放，企業和經濟整體上將有所改善。明年的預測結果亦進一步改善，更少數的企業預測會在2022年持續實施薪酬凍結，香港的數字從今年的18%下降到11%。」
關禮廉續指：「然而，與其他臨近亞洲國家及地區的薪酬增長相比，香港依然落後。新加坡和台灣的僱員預計在2022年將看到更大幅度的薪酬增長，兩地的增長預計將達3.5%，而中國大陸僱員的預計平均薪酬增長則為5.8%。」
2022年亞太區十大實際薪酬預測增長排名：
|國家/地區
|2022年實際薪酬預測增長率（%）
|2021年實際薪酬增長率（%）
|越南
|4.2
|3.5
|中國大陸
|4.0
|3.9
|印度
|3.6
|
2.0
|泰國
|3.2
|3.1
|馬來西亞
|2.8
|1.5
|印尼
|2.5
|2.0
|韓國
|2.4
|1.4
|菲律賓
|2.1
|0.5
|新加坡
|2.0
|1.2
|台灣
|2.0
|1.6
與往年一樣，亞太地區預計將在僱員薪酬增長方面再次領先，預計平均實際薪酬增長為1.9%，這高於任何其他地區，而全球預計平均實際薪酬增長僅為0.9%。
新加坡將跟隨亞洲整體上漲趨勢，預計2022年的僱員平均薪酬增幅為3.5%。與全球許多國家不同，新加坡的通脹率預計將維持於今年的水平，即1.5%，所以新加坡僱員將看到2.0%的平均實際薪酬增幅。
台灣預計在2022年的平均薪酬增幅將從今年的3.2%，略為上升至3.5%，而實際增長則從今年的1.6%，升至 2.0%；中國大陸僱員預計在明年的薪酬增長為4.0%，將在亞太地區中位居第二，僅次於越南。
隨著東南亞國家的經濟復甦，與2021年相比，印尼、越南、泰國及馬來西亞將成為2022年薪酬增長最快的國家之一，這皆因它們的經濟正逐步從疫情中復甦以及國際旅遊逐步恢復。
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責任編輯：潘曉豐