【薪酬趨勢】2021年本港實際薪酬增長為1.1% 惟仍落後新加坡、台灣及韓國等

全球顧問機構ECA International今日（16日）公布最新「薪酬趨勢調查報告」結果，發現在2021年，本港僱員的平均薪酬增長為2.5%，略高於企業在去年調查報告中預測的2.1%。儘管如此，企業預計2022年經濟復甦將達致更高水平，預料薪酬將提高3.2%。考慮到明年的預期通脹因素（2.1%），預計2022年撇除通脹率後，本港僱員的實際薪酬增長將為1.1%，接近今年實際薪酬增長0.6%的兩倍。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示：「希望香港僱員對於預期在2022年看到薪酬再次上漲，尤其是在扣除通脹前平均增長達3.2%，而感到高興。亞太地區的僱主對於明年的經濟前景越來越樂觀，而且隨著全球開始逐步重新開放，企業和經濟整體上將有所改善。明年的預測結果亦進一步改善，更少數的企業預測會在2022年持續實施薪酬凍結，香港的數字從今年的18%下降到11%。」

關禮廉續指：「然而，與其他臨近亞洲國家及地區的薪酬增長相比，香港依然落後。新加坡和台灣的僱員預計在2022年將看到更大幅度的薪酬增長，兩地的增長預計將達3.5%，而中國大陸僱員的預計平均薪酬增長則為5.8%。」

2022年亞太區十大實際薪酬預測增長排名：

國家/地區 2022年實際薪酬預測增長率（%） 2021年實際薪酬增長率（%） 越南 4.2 3.5 中國大陸 4.0 3.9 印度 3.6 2.0 泰國 3.2 3.1 馬來西亞 2.8 1.5 印尼 2.5 2.0 韓國 2.4 1.4 菲律賓 2.1 0.5 新加坡 2.0 1.2 台灣 2.0 1.6

與往年一樣，亞太地區預計將在僱員薪酬增長方面再次領先，預計平均實際薪酬增長為1.9%，這高於任何其他地區，而全球預計平均實際薪酬增長僅為0.9%。 關禮廉解釋：「儘管美洲、非洲及中東等地區名義上有較高的預計薪酬增長，但亞太地區預計在2022年會有較低的通貨膨脹。這意味著，當考慮到通脹，亞洲僱員的實際薪酬增長將比世界各地為高。」

新加坡將跟隨亞洲整體上漲趨勢，預計2022年的僱員平均薪酬增幅為3.5%。與全球許多國家不同，新加坡的通脹率預計將維持於今年的水平，即1.5%，所以新加坡僱員將看到2.0%的平均實際薪酬增幅。

台灣預計在2022年的平均薪酬增幅將從今年的3.2%，略為上升至3.5%，而實際增長則從今年的1.6%，升至 2.0%；中國大陸僱員預計在明年的薪酬增長為4.0%，將在亞太地區中位居第二，僅次於越南。

隨著東南亞國家的經濟復甦，與2021年相比，印尼、越南、泰國及馬來西亞將成為2022年薪酬增長最快的國家之一，這皆因它們的經濟正逐步從疫情中復甦以及國際旅遊逐步恢復。 關禮廉表示：「印尼及馬來西亞是受疫情影響最嚴重的國家之一，預計與2021年相比，兩國將在2022年出現亞洲地區最大的薪酬增幅，因各自的經濟將在疫情後開始恢復正常。若這些國家能在2022年有效控制通貨膨脹，經濟前景好轉便意味著它們的僱員將看到亞洲地區最高的實際薪酬增幅。」

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責任編輯：潘曉豐