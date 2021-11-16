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[理財智慧]加密貨幣系列6---甚麼是智能合約

理財智慧 20:05 2021/11/16

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很多人以為加密貨幣只是一堆沒有用的程式碼，價值純粹建基於投資者對它的信心。但實際上，智能合約（Smart Contract）的出現，令加密貨幣及其背後科技，在現實生活中有實際用途，增加其投資價值。

智能合約是一套軟件，在區塊鏈上運行，如以太坊，用以執行某些功能。例如借貸合約，當某君在某加密貨幣平台借貸，以以太幣抵押借泰達幣（USDT）。當他不能準時還款，就會立即沒收抵押品，毋須人手，因此省回人手。

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智能合約的出現，令加密貨幣及其背後科技用途大增，如剛才提到的借貸合約，就是去中心化金融的一部分。去中心金融令傳統金融業大受威脅，因為免去大量中間人，全部運作以電腦運行，極有效率。因此吸引大筆資金投資，相關加密貨幣自然水漲船高。

簡易而言，智能合約將現實生活的行為搬至區塊鏈上，利用區塊鏈的特點，如去中心化、隱密、高效率等，取代傳統現實社會的部分功能。

同場加映:【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 以太坊 借貸 區塊鏈

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