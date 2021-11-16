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【恒大危機】恒大傳計劃出售 書法等奢侈品償還債務

股樓投資 20:22 2021/11/16

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處於財務危機的內地發展商中國恒大(03333)，繼電動車等資產後，亦傳計劃出售所持的多個藝術品和書法等奢侈品，以償還債務。恒大周二上升2%，收報2.79元。

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通  詳情請看【下一頁

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有傳聞指，許家印向來愛好收藏藝術品及書法，在這方面的花費高達數千萬元人民幣。外電報道，近期在許家印的指示下，恒大近期出售部分藝術品和書法，籌集資金償還債務。惟該報道未有披露上述出售成功籌得多少資金。

內媒近日亦有消息指，由7月至今許家印已透過質押股權及出售個人資產等，向恒大注入累計逾70億元人民幣。本地傳媒今日亦報道，許家印將位於香港山頂的兩棟豪宅抵押至財務公司「歐力士」，共借8.2億元。該兩套房產的市值為18億元，相信和協助公司清還債務有關。

【內房危機】宣布業務正常未涉母公司交易 佳兆業健康復牌全日炒上25%   詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】恒指走勢有起色 八大金剛你要識

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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