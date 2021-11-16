【恒大危機】恒大傳計劃出售 書法等奢侈品償還債務

處於財務危機的內地發展商中國恒大(03333)，繼電動車等資產後，亦傳計劃出售所持的多個藝術品和書法等奢侈品，以償還債務。恒大周二上升2%，收報2.79元。

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股 另外料4股或納入港股通 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有傳聞指，許家印向來愛好收藏藝術品及書法，在這方面的花費高達數千萬元人民幣。外電報道，近期在許家印的指示下，恒大近期出售部分藝術品和書法，籌集資金償還債務。惟該報道未有披露上述出售成功籌得多少資金。

內媒近日亦有消息指，由7月至今許家印已透過質押股權及出售個人資產等，向恒大注入累計逾70億元人民幣。本地傳媒今日亦報道，許家印將位於香港山頂的兩棟豪宅抵押至財務公司「歐力士」，共借8.2億元。該兩套房產的市值為18億元，相信和協助公司清還債務有關。

【內房危機】宣布業務正常未涉母公司交易 佳兆業健康復牌全日炒上25% 詳情請看【下一頁】

同場加映 【溫股知新】恒指走勢有起色 八大金剛你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機