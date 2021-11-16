【Uber】Uber登陸香港7週年　活躍的士司機夥伴增長8倍　　

▲ Uber表示，登陸香港已有7週年，因此公布了一些司機與乘客乘車習慣與喜好的數據。（Uber提供圖片）

Uber表示，登陸香港已有7週年。自2014年起，Uber司機夥伴與香港乘客乘搭了8億公里，圍繞香港周長超過70萬次，相等於從香港飛往東京30萬次，Uber亦公布了一些司機與乘客乘車習慣與喜好的數據。

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Uber香港區總經理鍾志霆表示，「過去18個月，我們與交通業和的士業界合作，進一步推動網約車服務的創新。在應用程式上，我們亦就疫情及不同生活所需重新設計並推出了升級安全功能，更有效保障 Uber 乘客和司機夥伴的安全。」

港人愛夏天出行

Uber司機夥伴透過Uber Assist旅程，共已接載近29萬名長者或有特殊需要人士。自2020 年8月，已有超過10萬隻「毛孩子」乘搭UberPet出行；當中1位「毛乘客」更乘搭 Uber Pet達344 次，平均每月超過 24 次。

乘客方面，過去一年內，其中1名用戶在一周時間內乘搭Uber高達152次，每天平均乘搭21次。根據記錄，用戶出行次數最多的日子分别是5月29日，其次是5月22日和5月15日，也就是1年中最炎熱的幾天。

活躍的士司機夥伴增長8倍

目前，香港Uber Taxi佔全球Uber Taxi業務量25%以上，全球排名第一。Uber表示，將持續加倍對的士業界的投資、與行業持份者合作提高的士業界的整體服務質素、並投入更多資源推動香港網約車服務。自Uber Taxi推出以來，的士司機夥伴的註冊人數增長了27倍，活躍的士司機夥伴人數增長了8倍。

新註冊司機夥伴增加12%

自2020年9月起，新註冊的司機夥伴增加了12%。香港的Uber 用戶對司機夥伴的平均評分達4.9分（滿分5分）。過去12個月，Uber用户支付了超過800萬港元的貼士，以感謝司機夥伴的服務。

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責任編輯：李智美