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【學位資助】政府公佈下學年「指定專業/界別課程資助計劃」 32個副學位課程可獲資助

理財智慧 19:13 2021/11/16

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政府於本日（16日）公布了2022至23學年指定專業/界別課程資助計劃，該計劃將資助八所專上院校的32個副學位課程，囊括2,501個學額。

【虛擬貨幣】AMC院綫將提供柴犬幣支付 最快2個月內推行下一頁

該32個指定副學位課程全部屬於六個對人才需求較大的工作行業，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂、旅遊及款待。而實驗室為本課程及非實驗室為本課程的資助金額同樣有所上升。前者的資助將由本學年的每年38,400元增至38,520元，後者則由每年22,050元增至22,120元。

政府表示不論新生或舊生，只要學生符合申請資格，學生即可直接向有關院校申請報讀獲資助課程，而調整後的資助金額亦適用於的所有符合資格的新生及舊生。

【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動【下一頁

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記者：鄭日棱

旅遊行業 運動 工程 行業 副學士

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